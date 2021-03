אחת הקבוצות הטובות העונה ב-NBA, יוטה ג'אז, עברה הלילה כמה רגעי חרדה לא פשוטים בכלל. הקבוצה המריאה מיוטה לממפיס, אך דקות בודדות לאחר ההמראה המטוס פגע בלהקת ציפורים - מה שגרם לטייסים לחזור ולבצע נחיתת חירום.

לעדכונים נוספים ושליחת הסיפורים שלכם - היכנסו לעמוד הפייסבוק של החדשות

כל מי שהיה על המטוס יצא מהאירוע ללא פגע, אך לפי עדויות שפורסמו בארצות הברית, אחת הציפורים פגעה באחד ממנועי המטוס, מה שגרם לכמה הבזקים שגרמו לשחקנים חרדה. לאחר הנחיתה הכוכבים מיהרו לצייץ ולפרסם ברשתות החברתיות כי הם מרגישים טוב.

מי שלא יצאו מהאירוע הזה בשלום הן כמובן הציפורים, ואת הנזק שהן גרמו למטוס אפשר לראות בתמונות:

The Utah Jazz plane had to be re-routed after hitting some birds during takeoff. Everybody is ok.



(: @brian_schnee) pic.twitter.com/U4ZPuwd5Rj