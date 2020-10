לוס אנג'לס לייקרס שוב אלופה: משחק האליפות לפנות בוקר (שני) היה חד-צדדי, לברון ג'יימס והלייקרס דרסו את מיאמי היט מהפתיחה, ועד הסיום שהשלים ניצחון 93:106 במשחק וקבע 2:4 בסדרת הגמר. אליפות ראשונה ללייקרס מאז 2010 ומאוד סמלית כשהיא קורית בשנה שבה נהרג קובי בריאנט, אחד מסמלי המועדון, בהתרסקות מסוק.

לעדכונים נוספים ושליחת הסיפורים שלכם - היכנסו לעמוד הפייסבוק של החדשות

JOB'S FINISHED: YOUR LOS ANGELES LAKERS ARE NBA CHAMPIONS pic.twitter.com/Dnxtgt9i1d

עבור לברון שקלע 28 נקודות, השיג 14 כדורים חוזרים ומסר 10 אסיסטים במשחק האחרון, זוהי אליפות רביעית בקריירה, בשלוש קבוצות שונות. הקודמות היו עם מיאמי וקליבלנד. ג'יימס, כמו בכל האליפויות שלו, זכה גם הפעם בתואר ה-MVP שמגדיר אותו כשחקן המצטיין של סדרת הגמר. הוא השחקן הראשון בהיסטוריה שזוכה בתואר מצטיין סדרת הגמר בשלוש קבוצות שונות.

He promised. He delivered. Your NBA Finals MVP: @KingJames pic.twitter.com/QbVJ6o3jGq