ברוך הבא לבירה! ככה בירכה וושינגטון וויזארדס את שחקנה החדש, דני אבדיה, שבו היא בחרה במקום ה-9 בדראפט ה-NBA. אומנם נרשמה אכזבה קלה אצל אבדיה כשהוא נדחק אל מחוץ לחמישייה הראשונה של הדראפט, אך הוא מגיע לקבוצה שעל פי הדיווחים חשקה בו ומאוד שמחה לראות שהוא עדיין פנוי כשמגיעים לבחירה ה-9.

"אני מאושר", אמר אבדיה שניות אחרי הבחירה. "אני אגרום לאוהדים להיות גאים בי". מיד לאחר שהכריזו את שמו, נישק אבדיה את אימו שרון ואז את אביו זופר ויצא לחגוג. לאבדיה יש כחודש להכיר את חבריו החדשים לפני שהעונה החדשה בליגה הטובה בעולם תיפתח ב-22 בדצמבר.

"להיבחר בדראפט זה לא משהו שקורה בכל יום", הוסיף שחקן ה-NBA הטרי. "לאן שאני לא אלך אני אהיה הכי טוב שאני יכול. יצא לי להתמודד עם מצבים לא פשוטים גם במכבי ת"א, אז אני בטוח שאתמודד טוב גם ב-NBA. אני רוצה להגיד תודה להורים שלי, לחברים שלי, למכבי ת"א, לכל מי שעמד מאחורי. שמחתי לראות את אבא שלי מתרגש, בגלל שהוא לא הצליח להגיע לשם אני חושב שהוא מרגיש כאילו הוא עשה את זה איתי".

על הערב עצמו סיפר אבדיה: "באתי לדראפט בלי ציפיות למיקום, רק להיבחר. מקום 9 זה כבוד. אני מתרגש לקראת המסע החדש שאני הולך להתחיל. אני לא יודע עדיין הרבה על וושינגטון, אבל ממה שראיתי זה נראה כמו מועדון מדהים. האנשים שם מאוד התרגשו בשבילי".

שמעון מזרחי, שמיד לאחר הבחירה העביר לאבדיה את הכובע של קבוצתו החדשה, אמר: "זה בוקר מאוד מאוד מרגש. להיבחר בעשירייה הראשונה זה לא דבר של מה בכך. מגיע לו, כי הוא השקיע, משקיע וישיקיע, והוא הביא גאווה לכדורסל הישראלי ולמכבי תל אביב. הוא הצדיק את כל ההשקעה שנעשתה בו".

אביו של דני, זופר, הוסיף: "אני מתרגש וגאה. גם אני רציתי להיות באן.בי.איי, אבל אני שמח שעכשיו יש מישהו אחר מהמשפחה בליגה הזו. נדבר שוב בסוף הקריירה של דני".

מוכן לליגה הטובה בעולם. אבדיה | צילום: האתר הרשמי

קצת כסף: אבדיה ירוויח כמעט 4 מיליון דולר בכל אחת משתי העונות הקרובות, סכום לא רע לחייל בשירות סדיר. וושינגטון תעביר למכבי ת"א כ-1.5 מיליון דולר "דמי השבחה" - הכנסה חשובה לצהובים בימי קורונה. ליהלום הישראלי כמובן מצפות עוד לא מעט הכנסות מחסויות ופרסומות.

Few had expected that Deni Avdija would be available for Washington at No. 9, but it appears he could make it past the Knicks to them. He's been high on Wizards board, per sources.