קור ברמות היסטוריות: אחת הסופות הקרות והקשות ביותר פוגעת בימים האחרונים במרבית מדינות ארה"ב, שם מציינים היום (ראשון) את חג המולד הקר ביותר בהיסטוריה. עשרות בני אדם כבר מתו, ועוד מאות אלפים נותרו ללא חשמל ועם פערים גדולים באספקת האנרגיה בעקבות הסופה הדרמטית שהביאה שלג וטמפרטורות נמוכות במיוחד.

לפחות 27 בני אדם כבר מתו ברחבי המדינה, אולם ההערכה היא כי המספר עוד צפוי לעלות בהרבה. לפחות 700 אלף בני אדם נותרו ללא חשמל בכלל – ובחברות החשמל וספקיות האנרגיה קוראים לציבור לצמצם ככל הניתן בצריכה – במטרה להצליח ולעמוד בביקושים הגבוהים. במקומות רבים דווח על קושי לחמם את הבתים בעקבות פערי אספקה ואנרגיה.

אתמול בבוקר המצב היה חמור אפילו יותר, כאשר מספר המנותקים מחשמל התקרב כבר ל-2 מיליון בני אדם. כך למשל, אתמול הודיעה אחת מספקיות החשמל כי הצליחה לעצור את הפסקת החשמל שפקדה את מדינות קרוליינה הצפונית והדרומית.

במקביל למצוקת האנרגיה – גם עולם התעופה האמריקני פסק כמעט לחלוטין, ודווקא באחד הימים העמוסים ביותר. יותר מ-2,700 טיסות בוטלו אתמול בארה"ב בלבד, ועיכובים נרשמו ביותר מ-6,400 טיסות נוספות. ביום חמישי בוטלו כ-5,000 טיסות, עם אזרחים רבים שביקשו להגיע למשפחותיהם לקראת החג.

הסופה הקשה גרמה גם מהומות גדולות בכבישי ארה"ב – שחוו עומסים בעקבות גל ביטולי הטיסות הגדולים. למרות מזג האוויר הקשה, רבים בחרו לנסוע בדרכים כדי להגיע לארוחות ואירועי החג – ואיגוד הרכב האמריקני העריך שיותר מ-112 מיליון בני אדם מתכננים לנסוע מרחק של יותר מ-80 ק"מ מבתיהם.

בעקבות העומסים ומזג האוויר – תאונות דרכים רבות התרחשו ברחבי המדינה. באוהיו נרשמה בסוף השבוע תאונת דרכים חריגה במעורבות עשרות כלי רכב, שהחליקו בדרך והתנגשו זו בזו, ולפחות שני רוכבי אופנוע נהרגו בה. גם בניו יורק נהרג לפחות אדם אחד בתאונת דרכים, ובאזור העיר באפלו בניו יורק הורו על איסור נסיעה בכבישים.

#BREAKING: Mass Casualty Incident’ declared following pileup on Interstate 75 in Ohio



#Kirkwood l #OH



Multiple emergency crews are responding too a very serious accident is occurring on I-75N. With Mass Casualty Incident declared reports of over 100+ vehicles are piled up pic.twitter.com/TgfCm852Si