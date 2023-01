ממשיך להכות בעוצמה: אחרי קובה ופלורידה, הוריקן "איאן" הגיע אמש (שישי) לדרום קרוליינה שבארה"ב - עד כה לא דווח על נפגעים. מאז שהכתה הסופה במדינה, למעלה מ-200 אלף תושבים נותרו ללא חשמל. זמן קצר לאחר הגעתה, מרכז ההוריקנים הלאומי האמריקני הודיע כי הסופה נחלשה והפכה לטרופית - אך הדגיש כי "הסכנה עוד לא חלפה". לפי רשת CNN, מניין ההרוגים בפלורידה ממשיך לטפס ומגיע ל-45, בעוד 2 מיליון עדיין ללא חשמל.

בריאן הנרי, ראש עיריית פאוליס איילנד בדרום קרוליינה, סיפר לרשת CNN על הרגעים הראשונים שההוריקן פגע במדינה: "היה גל עצום בגובה 7 מטרים - זה מעבר למה שרוב האנשים ציפו". עוד הוא הוסיף כי הסופה מתחילה להיחלש, אך הנזק רב: "יש לנו כמות עצומה של מים על הכבישים".

בתיעודים שמגיעים מהעיר צ'רלסטון שבדרום קרוליינה, ניתן לראות את הנזק העצום שזורעת הסופה: הצפות בגובה רב על הכבישים, רוחות עזות ועצים על הכבישים, ובתיעוד אחר ניתן לראות סירות שנחבטות בעוצמה.

