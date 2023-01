הוריקן "איאן" ממשיך לזרוע הרס וחורבן ברחבי ארה"ב הלילה (שישי) – יותר 2.5 מיליון בני אדם מנותקים מחשמל בפלורידה ועיירות שלמות נחרבו. הנשיא ביידן שלח סיוע פדרלי לפלורידה וסיפק מסר קודר באשר לשיעור הקורבנות: "המצב עדיין לא ברור, אבל אנחנו מקבלים דיווחים ראשוניים שמעלים חשש למספר מתים משמעותי. יכול להיות שזה ההוריקן הקטלני ביותר בהיסטוריה של פלורידה". עד כה נהרגו לפחות 17 בני אדם מהסופה, ומניין המתים צפוי להמשיך ולעלות.

#Ian becomes a hurricane again. Taking aim at the Carolinas and Georgia with life-threatening flooding, storm surge and strong winds. For the latest visit https://t.co/meemB5d6ch pic.twitter.com/yvW9r1uLVu

הסופה חזרה להתחזק ועלתה לרמת הוריקן בדרגה 1 לקראת פגיעה בקרולינה הדרומית ובג'ורג'יה בשעות הקרובות. ההצפות המסוכנות צפויות להימשך ומחוזות רבים הכריזו על מצב חירום. במחוז לי בפלורידה פונו יותר מ-1,000 מטופלים מבית החולים המקומי בשל מחסור באספקת מים.

This morning Sheriff Carmine Marceno took a tour of Lee County to begin assessing damage caused by Hurricane Ian.

We are devastated. Our hearts go out to every resident who is impacted. The Lee County Sheriffs Office is mobile and will stop at nothing to help our residents. pic.twitter.com/S4OsB8ajRv