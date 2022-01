יקוטסק, עיר הבירה של רפובליקת סאחה (יקוטיה), השוכנת בסיביר, מוגדרת כעיר הגדולה הקרה ביותר העולם, במהלך החורף; העיר הגדולה ביותר ששוכנת על ”קפאת עד“ רציפה, קרקע הנמצאת בנקודת הקיפאון או מתחת לה, במשך שנתיים לפחות.

אזרחי המקום אשר מורגלים בחורפים ארוכים וקשים, מודעים לעניין הרב ששורר בעולם לסביבה הייחודית שבה הם חיים, ומרבים לשתף ברשתות החברתיות בחוויות הייחודיות שבמחוז יקוטיה.

A bit of silver lining of the current snowstorm in Yuzhno-Sakhalinsk at the Sakhalin island. Earlier local authorities called the state of emergency in Yuzhno-Sakhalinsk, after the island’s transport system collapsed after several days of storm pic.twitter.com/AZywVC7ikc