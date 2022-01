תושבים מהצפון דיווחו הלילה (שבת) על רעידת אדמה שהורגשה בצפון הארץ - באזור חיפה, הקריות ובית שאן. אחד מהם סיפר ל-N12: "כל הבית שלי זז". תושב הכפר נין שסמוך לעפולה אמר: "הרגשנו את הרעידה, זה היה למשך שניות וזה היה חזק מאוד". בעפולה הופעלה אזעקה שכרזה על רעידת האדמה.

An #earthquake (רעידת אדמה) happened in #Nazareth, #Israel 15mins ago at 6:36PM on 22/01/2022 UTC. The earthquake had a magnitude of M4.2 and it was 7.6km (4.7 miles) deep in the ground. Stay safe! #sismo #quake



