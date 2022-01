האי טונגה שבאוקיינוס השקט הוכה הבוקר (שבת) בצונאמי, לאחר התפרצות הר געש תת-ימי, סמוך לחופיו. גלים בגובה של יותר ממטר שטפו את חופי האי, הממוקם ממזרח לאוסטרליה ומצפון לניו זילנד. גלי צונאמי הכו גם בפאגו פאגו, עיר הבירה של האי סמואה האמריקנית.

התיעוד הלווייני של פיצוץ הר הגעש התת-ימי "הונגה טונגה הונגה האפאי" הפך ויראלי – ונראה עוצמתי למדי: "כמו פיצוץ גרעיני". על פי ההערכות, הפיצוץ הוולקני הגיע לגובה של כ-5 ק"מ. עוד דווח כי עננת האבק והגזים שהשתחררה בעת הפיצוץ הגיעה אף לגובה של כ-20 ק"מ.

התפרצות הר הגעש הבוקר הייתה האחרונה לעת עתה בסדרת התפרצויות געשיות רבות באזור לאחרונה. גולשים מקומיים כתבו כי למרות הפיצוץ התת-ימי, ניתן היה לשמוע אותו בקלות רבה.

Mannnn my heart hurts for my people rn pic.twitter.com/QjzW5f1uAy

כ-2,300 ק"מ משם, בניו זילנד, הודיעה רשות החירום הלאומית מסערה שעלולה להיגרם בשל אותה התפרצות. בין היתר פורסמה שם אזהרת צונאמי, ונמסר כי "השפעות חזקות, בלתי רגילות ובלתי צפויות עלולות לפגוע בחופי המדינה כתוצאה מההתפרצות הגעשית".

Parts of Fiji and Tonga are experiencing a tsunami right now. pic.twitter.com/tOEtAWunKb