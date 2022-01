רעידת האדמה שהתרחשה הלילה (בין שני לשלישי) הורגשה בישראל. בפיקוד העורף מסרו כי הרעידה התרחשה בשעה 03:07 והורגשה במקומות שונים בישראל. מקור הרעידה ממערב לקפריסין, ועל פי פיקוד העורף נמדדה בעוצמה 5.6. תושב שמתגורר באזור הרי ירושלים סיפר ל-N12: "הרעידה הורגשה היטב וטלטלה את המיטה במשך כחצי דקה".

בעקבות הרעידה, פיקוד העורף פרסם רשימת הנחיות להתמודדות עם רעידת אדמה:

בנוסף, המשטרה פרסמה הודעה שבה התייחסה אל רעידת האדמה והבהירה שאין התרעה לצונאמי: "לפני זמן קצר התרחשה באיזור קפריסין רעידת אדמה בעוצמה של 6.4. הרעידה הורגשה באזורים שונים ברחבי הארץ. נרשמו עשרות קריאות במוקדי 100. אין התרעה לצונמי". לא דווח על נפגעים או על נזק.

Map of felt reports received so far following the #earthquake M6.5 in Cyprus Region 40 min ago pic.twitter.com/z4xNTjM59R