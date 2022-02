מרחק מיליון קילומטרים מכדור הארץ: נאס"א פירסמה אתמול (שישי) כי טלסקופ החלל ג'יימס ווב צילם את הסלפי הראשון שלו. כמעט 50 יום לאחר ששוגר לחלל, התמונות שצולמו הן אינדיקטורים מצוינים לכך שהוא מתפקד בהתאם לציפיות ומוכן להתחיל במשימתו. ווב הוא טלסקופ החלל הגדול והמשוכלל בעולם, והוא צפוי להיות מסוגל לחקור את העצמים העתיקים והרחוקים ביותר ביקום - מעל ל-100 מיליון שנים לאחר המפץ הגדול.

ה"סלפי", צולם באמצעות עדשה מיוחדת המדמה אישונים, בתוך מכשיר האינפרא אדום של ווב - NIRCam, שעוצבה לצלם תמונות של מקטעי המראה, במקום תמונות של החלל. התמונות צולמו כחלק מתהליך בן חודשים להערכת תקינות המראות והמכשירים השונים של ווב. "הטלסקופ המדהים הזה לא רק פרש את כנפיו, אלא גם פקח את עיניו", אמר לי פיינברג, מנהל רכיבי הטלסקופ האופטי של ווב במרכז טיסות החלל גודארד של נאס"א בגרינבלט מרילנד.

Focus!

