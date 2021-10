משבר האקלים: לפחות תשעה בני אדם נהרגו ביממה האחרונה ו-11 נעדרים בשיטפונות ובמפולות שנגרמו כתוצאה מסופת הציקלון שפקדה את צפון הפיליפינים ואזורים נוספים באסיה. הסופה קומפסו – הקרויה על שם המילה היפנית ל'מצפן' – הגיעה לרוחות של כמאה קמ"ש ונכנסה לאזור האיים של הפיליפינים ביום שני בערב והביאה לפינוי של אלפי אנשים מבתיהם.

קומפסו היא סופת הציקלון ה-18 שמכה בדרום מזרח אסיה ואזור סין בשנה האחרונה. היא מביאה אתה רוחות עזות וגשם רב בעיקר במחוזות האינאן, גואנגדונג, פוג'יאן שבסין וגם בטאיוואן, הונג קונג והפיליפינים. הרשויות בהונג קונג סגרו אמש את בתי הספר והעלו את רמת הכוננות ל-8 מתוך 10. הרוחות החזקות מאיימות על המרכז הפיננסי של המדינה. הסופה נעה עכשיו מערבה לכיוון האי היננאן בסין, לאחר שפגעה בפיליפינים והותירה שם הרוגים ונעדרים. בפיליפינים מסרו על ארבעה הרוגים במפולות בצפון מחוז בנגואה וחמישה הרוגים בשיטפונות בזק בפלוואן, מחוז איים בדרום מערב המדינה.

At least seven people were injured and one death tentatively being blamed on Typhoon Kompasu as it lashed Hong Kong. It was the second major storm to hit the city in less than a week. pic.twitter.com/z3VDhnoKl0