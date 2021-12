שרפות ענק פרצו הלילה (בין שישי לשבת) בדנוור, קולורדו שבארה"ב. על פי הדיווחים, ישנם עד כה לפחות 6 פצועים וייתכן שגם הרוגים. השרפה שמתקדמת בחסות הרוחות החזקות גרמה נזק למאות בתים. בעקבות זאת, עשרות אלפי תושבים כבר מיהרו להתפנות מבתיהם, כך דיווחו הרשויות.

על פי ההערכות מדובר על 580 בתי מגורים לפחות שניזוקו כתוצאה מהשרפה. בין השאר, נשרפו מלון ומרכז קניות. מהירות הרוחות עומדת על 169 קמ"ש – מה שגורם ללהבות להתקדם במהירות מאזור לאזור. זמן קצר לאחר שפרצה השרפה הראשונה, החלה שרפה נוספת שמכלה את האזור.

שרפות בקולורדו | צילום: AP

השרפות מתרכזות בעיר בולדר שבקולורדו השוכנת למרגלות הרי הרוקי צפונית לדנוור. 30 אלף תושבים כבר פונו מבתיהם, בעוד המושל ג'ראד פוליס הכריז על מצב חירום. "אין כל כך שאלה לגבי סיבת השרפה", הסביר פוליס, "מדובר בכוחות הטבע". הוא הוסיף כי הם מקווים "שהרוחות יסתיימו ומזג האוויר ישתנה. אלו שנפגעו – דעו שאתם לא לבד".

Video from inside a Home Depot as people evacuate the fires in Boulder Co. You can see the terrible conditions.

Live updates now: https://t.co/XJgjF6h0A4

Julie Tanous pic.twitter.com/2PFQkgiAs8 — Denver7 News (@DenverChannel) December 30, 2021

A view of trying to get away from #Marshallfire. Evacuation center info is here: https://t.co/XJgjF6yBrC

Keon Ziashakeri pic.twitter.com/s1uU5eSUpk — Denver7 News (@DenverChannel) December 30, 2021

המשך התפשטות השרפות, תלוי בהתנהגות הרוחות ובעוצמתן לאורך הלילה והיממה הקרובה. ההערכה המקומית היא שרק כאשר הרוחות שמניעות את השרפות יירגעו, יוכלו כוחות ההצלה להתקרב לחלק מהאזורים ולחפש אחר נפגעים - ולאמוד את הנזק.

