לפחות 50 בני אדם נהרגו לאחר שאחת מהסופות פגעו בדרום מערב קנטקי - כך מסר הבוקר (שבת) מושל קנטקי אנדי בשיר. במהלך הלילה, הכו 24 סופות טורנדו במרכז המדינה - כש-5 מדינות בארה"ב ארקנסו, מיזורי, טנסי, קנטקי ואלינוי ספגו את המכה. כתוצאה מהסופות, 2 מבנים קרסו ויש מספר לא ידוע של לכודים.

על פי המושל, רוב ההרס נגרם במחוז גרייבס ובעיירה מייפילד: "זה פגע במייפילד כמו כמעט כל עיר שאי פעם נפגעה". הוא הוסיף כי הוכרז במהלך הלילה מצב חירום וכי המשמר הלאומי הוצב במקום. במקום קרס מחסן של אמזון, וישנם לכודים רבים במקום. "יש לנו מפעל במייפילד שהגג שלו קרס והוא עומד להיות אירוע נפגעים המוני", הסביר.

The Graves County Emergency Management Office says if you live in Mayfield and can walk safely, you should head to Fire Station House 1 at 211 E Broadway street. There will be buses to help transport people. @JackKaneWPSD shared these photos of some of the damage there. pic.twitter.com/YJUQv5HnoD