העיר יקוצק שבחבל הסיבירי ידועה כעיר הקרה בעולם, מקום שבו לא כדאי לכם להוציא את האף מהבית מחשש שיקפא. התושבים בעיר הצפונית מומחים בהגנה מהקור העז, אבל עכשיו – יש להם בעיה חדשה – הרבה יותר מסוכנת. העיר הקפואה בדרך כלל מכוסה בעננת עשן שנגרמה כתוצאה משרפות הענק שמשתוללות ביערות הסמוכים לה כבר שבועות. למעשה השרפות בסיביר כל כך גדולות עד כדי שהעשן שנישא על הרוחות מגיע עד לאלסקה שביבשת אמריקה. ולצערנו זה לא המקום היחיד שעולה בלהבות.

שרפות ענק באורגון שבארצות הברית, ויחד עם בריטיש קולומביה – כוחות מכבי האש נלחמים סביב העולם בקרב אבוד נגד האש שמתפשטת במהירות באזורים היבשים. האש אוכלת אזורים שאליה – לא הגיעה בעבר, בטח שלא בעצמה שכזו. על פי הדיווחים מרוסיה, העשן בסיביר כל כך סמיך עד שטייסי הסיור כמו סוויאטוסלב קולסוב אומרים שהם לא יכולים לבצע את עבודתם: "אין שום דרך שאצליח להטיס את המטוס בראות ירודה כל כך".

קולסוב הוא טייס בכיר לתצפית אווירית באזור המזרח הרחוק של רוסיה. הוא אומר שחלקים מסיביר מועדים לשרפות בגלל היערות שבהם. קולסוב סיפר ל- CNN כי "הלהבות שונות השנה. שרפות חדשות הופיעו במקומות שלא היו בעבר. שום שרפה לא בערה שם קודם לכן". קולסוב רואה ממקור ראשון את מה שמדענים מזהירים ממנו שנים. שרפות הולכות וגדלות בעוצמתן גם במקומות שאינם רגילים אליהם.

"עונת השרפות מתארכת, השרפות הולכות וגדלות, הן בוערות יותר מאי פעם", אמר תומאס סמית', פרופסור לגיאוגרפיה סביבתית בבית הספר לכלכלה בלונדון. הוא טען שגורמים רבים כמו ניהול אדמות לקוי, ממלאים תפקיד בשרפות, אך גם שינויי האקלים הופכים את השריפות לתכופות ואינטנסיביות יותר ברוב אירופה, במערב ארה"ב, דרום מערב קנדה, אזורים באמריקה הלטינית ועכשיו – ברוסיה.

Wildfire outside village of Chymnayi, the only inhabited settlement of Ust-Amginsky sub-district of Tattinsky ulus east of Yakutsk. Today Min of Emergencies confirmed Yakutia, Russia’s coldest region lost 2.5million hectares of forests to this season’s fires #wildfires2021Russia pic.twitter.com/yGgKcMnO9M