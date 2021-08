"אחת הסערות החזקות ביותר שפקדו את ארה"ב": הוריקן "אידה" פגע הלילה (בין ראשון לשני) בחופי לואיזיאנה שבארה"ב. הסערה בקטגוריה 4 נחשבת לאחת המסוכנות ביותר שנראו במדינה - 16 שנה בדיוק אחרי הוריקן "קתרינה" שהותיר הרס רב וקרוב ל-2,000 הרוגים. בעקבות הסערה, יותר ממיליון תושבים בניו אורלינס, העיר המאוכלסת ביותר בלואיזיאנה, נותרו ללא חשמל. שעות לאחר שהכתה בחופי לואיזיאנה, היא נחלשה להוריקן בדרגה 1, עם רוחות של כ-155 קמ"ש.

הסערה פגעה כ-72 קילומטרים ממערב למקום שבו "קתרינה" פגעה לראשונה ביבשה. רוחות של 150 קמ"ש הגדירו את "אידה" כסופה החמישית בחוזקה שהגיעה לארה"ב. הסופה החלה בקטגוריה 3 עם רוחות מקסימליות של כ-240 קמ"ש כשהתקרבה לניו אורלינס. על פי הדיווחים, הסערה גרמה לגשמים שהצטברו לכמה מטרים של מים.

Near the point of Ida’s landfall late this morning at Grand Isle LA… video from Christie Angelette pic.twitter.com/QpLit2wSSR — James Spann (@spann) August 29, 2021

Powerful winds from Hurricane Ida ripped off part of the roof of Lady of the Sea General Hospital in Cut Off, Louisiana. No injuries reported despite the significant damage.



LIVE UPDATES: https://t.co/a2l9IHKuYJ pic.twitter.com/BbY4d55jMw — ABC News (@ABC) August 29, 2021

ההוריקן פגע בפורט פורצ'ון וכשעתיים לאחר מכן עבר ליד גליאנו. "זה הולך להיות הרבה יותר חזק ממה שאנחנו בדרך כלל רואים ולמען האמת, אם היית צריך לתכנן את ההוריקן הגרוע ביותר בלואיזיאנה, זה היה משהו קרוב מאוד למה שאנחנו רואים", אמר מושל לואיזיאנה ג'ון בל אדוארדס לסוכנות הידיעות AP.

אזרחי לואיזיאנה התעוררו לסופה אדירה שרוחותיה העליונות צמחו ב-45 קמ"ש תוך חמש שעות. ההוריקן עבר בכמה ממי האוקיינוס ​​החמים בעולם בצפון מפרץ מקסיקו. בעקבות הרוח, גגות קרסו, סירות התפרקו וחנויות רבות הוצפו באזורים שבהם עברה "אידה".

הוריקן "אידה" מכה בדרום ארה"ב | צילום: AP

נזקי הוריקן "אידה" בלואיזיאנה, ארה"ב | צילום: רויטרס

SOUND OF FURY: Powerful winds and sheets of rain brought by Hurricane Ida lash a dock in Port Fourchon, Louisiana, as the extremely dangerous Category 4 storm continues to move inland.



LIVE UPDATES: https://t.co/S1Phqc9Gta pic.twitter.com/OsbrFFK2NM — ABC News (@ABC) August 29, 2021

"נחשול הסערה פשוט אדיר", אמר מושל לואיזיאנה. "אנו יכולים לראות שהגגות קרסו מבנייני הנמל במקומות רבים". גורמים רשמיים אמרו כי התעצמותה המהירה של "אידה" נבעה מכמה סופות רעמים. ההוריקן שהתחזק בתוך שלושה ימים בלבד לא הותיר זמן לארגן פינוי חובה של 390 אלף תושבי ניו אורלינס.

נשיא ארה"ב ג'ו ביידן הכריז על לואיזיאנה כאזור אסון והורה לגורמים הפדרליים לתמוך בכל מקום שנפגע מהסופה. ביידן הבהיר כי מדובר בסכנת חיים וכי הנזק הצפוי הוא עצום. לדבריו, ייתכן שהפסקות החשמל שנגרמו בעקבות הסופה יימשכו שבועות.

הוריקן "אידה" ממצלמת הלוויין | צילום: רויטרס

_OBJ

ההוריקן איים גם על מיסיסיפי השכנה, שם הרסה "קתרינה" בתים מול האוקיינוס. כש"אידה" התקרבה והגלים החלו להכות את החוף, פינתה קלודט ג'ונס את ביתה שממזרח לגולפפורט, מיסיסיפי. "אני מתפללת שאוכל לחזור לבית רגיל כמו שעזבתי", אמרה, "אבל אני לא בטוחה בשלב זה".