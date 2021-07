הסערה של פעם ב-1,000 שנים: מחוז הנאן במרכז סין ממשיך לסעור וחלקים גדולים ממנו נמצאים ממש מתחת למים. ג'נגג'ואו, בירת המחוז, נפגעה באופן משמעותי בעקבות הסופות שמתוארות בתקשורת המקומית כחזקות ביותר באלף השנים האחרונות. 12 מיליון בני אדם מתגוררים בעיר שעל גדות הנהר הצהוב ועשרות אלפים מהם פונו מבתיהם. 12 בני אדם נהרגו כשהרכבת התחתית התמלאה במים וכוחות החילוץ נותרו ללא מענה.

צילום: רויטרס

התיעוד המדהים שמתפרסם ברשתות החברתיות הסיניות מציג את הנוסעים שקועים במי השיטפונות העכורים ברכבת התחתית. הם נמצאים בחושך כשהרכבת הופכת לבריכה גדולה ומאיימת. "המים הגיעו לי עד החזה", כתב אחד הנוסעים. "באמת פחדתי אבל הדבר הכי מפחיד לא היה המים אלא אספקת האוויר שהולכת ופוחתת בקרון".

CHINE : De graves inondations sont en cours dans la grande ville de #Zhengzhou après des pluies d'une intensité historique. Plusieurs morts et disparus signalés, l'alerte rouge a été déclenchée. pic.twitter.com/wMQQVlqNpk — Infos Françaises (@InfosFrancaises) July 20, 2021

Other people in #Zhengzhou’s subway survived by walking the edges of the tracks to get out before it flooded pic.twitter.com/tWwMyy776e — Asher Wolf (@Asher_Wolf) July 20, 2021

בגלל התגברות הגשם, החליטו בעירייה להפסיק את נסיעתם של האוטובוסים החשמליים ורבים מהסינים נאלצו להשתמש ברכבות התחתיות. תושב העיר שהעביר את הלילה במשרדו אמר: "אנשים נסעו ברכבת התחתית ואז התרחשה הטרגדיה". משעות הערב של יום שבת ועד הלילה ירדו גשמים בכמויות של שנה ממוצעת. הנהרות בעיר עלו על גדותיהם והמצב משפיע על מיליוני תושבי המחוז.

The videos shared on Chinese social media about the floodings in Henan following the heavy rain really show the severity of the situation. These are some of them. pic.twitter.com/zZMKxvAGAX — Manya Koetse (@manyapan) July 20, 2021

Some heroes saving a women. The amount of water flowing down there is horrifying. The city is still being pounded by heavy rain, it doesn't seem to be letting up. #zhengzhou pic.twitter.com/S1qGAL5mCS — China Breaking News (@EmslieDustin) July 20, 2021

צילום: רויטרס

הצפות ושיטפונות בסין | צילום: reuters

הצפות ושיטפונות בסין | צילום: reuters

בנוכח המצב הופסקו שירותי רכבת רבים ברחבי הנאן שבמרכז סין. גם כבישים מהירים רבים נסגרו וטיסות בוטלו או נדחו. הדרכים בתריסר ערים הוצפו. בסרטונים ברשתות החברתיות נראו תושבים משוטטים ברחובות כאשר המים זורמים ומגיעים עד למותניהם. בסרטון אחד נראה מבוגר וילד נסחפים בנהר וכלי רכב שקועים למחצה. הרשויות המקומיות אמרו כי הגשמים גרמו לפריצה של סכר ייהטן בגובה 20 מטרים בעיר לוויאנג ממערב ג'נגג'ואו, וכי הסכר "עלול לקרוס בכל רגע".