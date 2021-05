הרבה תמונות צילום רכב השטח החללי על אדמת מאדים, אבל תמונה של עננים – על כוכב הלכת האדום – עדיין לא ראינו. התמונה המיוחדת מורכבת למעשה מ-21 תמונות שונות שתיעד הרובר קיוריוסיטי מעל המכתש גייל והיא דומה באופן מופלא לנוף שאנחנו רואים בדרך לאילת ובמכתש רמון.

SWEET MOTHER OF PEARL LOOK AT THESE MARTIAN CLOUDS. No, seriously. These iridescent wisps are called "mother of pearl" clouds. The shimmery pastels result when the particles in the cloud are all nearly identical in size. https://t.co/Gtgz9Iu822 (3/4) pic.twitter.com/Op73fHoTwH