השר בני גנץ תקף אחר הצהריים (ראשון) את השר לביטחון לאומי איתמר בן גביר, ואמר כי "שרים שפוגעים בביטחון המדינה - לא צריכים לשבת בקבינט". גנץ התייחס בדבריו לציוץ של בן גביר שלשום, שבו כתב "דרדל'ה" אחרי התקיפה באיראן שיוחסה לישראל.

"מצופה מהמנהיגות שתתעלה לגודל השעה", הוסיף גנץ. "דיונים קריטיים לקידום מטרות המלחמה חייבים להתקיים, גם בשבתות ובחגים. לחטופים אין זמן, החיילים לא עוצרים בשדה הקרב, כך גם צריכים לנהוג המדינאים. עלינו לתת דוגמה אישית ובוודאי שלא לעסוק בפילוג או בניסיונות להעביר חוקים והחלטות שפוגעים בביטחון ובאינטרסים המדיניים שלנו".

גנץ התייחס ללחימה בעזה ובגזרה הצפונית וגם לניסיונות להגיע לעסקה לשחרור החטופים. "עוד לא השלמנו את יעדינו ובראשם השבת החטופים והתושבים לבתיהם. עוד לא הצלחנו - אבל ממש לא ויתרנו", הוא אמר.

"בשבועות האחרונים המערכת כולה, ואני באופן אישי, ממשיכים בחיפוש דרכים שיאפשרו להחזיר את חטופינו. שוחחתי על כך באופן אישי עם מנהיגים בעולם ובאזור. אנחנו בונים מנופי לחץ נוספים - מדיניים, צבאיים וכלכליים. מחבלי חמאס, רוצחים אכזריים, צריכים לדעת שהם לא חסינים בשום מקום - לא במנהרות ולא במלונות פאר", הוסיף גנץ.

"בזירת הצפונית, אנחנו מתקרבים לנקודת ההכרעה באשר לאופן הפעולה בהמשך הדרך הצבאית. זו הזירה האופרטיבית עם האתגר הגדול והדחוף ביותר, וכך עלינו להתייחס אליה", הסביר גנץ. "אני פונה מכאן למפונים, שיעשו גם את ליל הסדר מחוץ לבתיהם, ומבטיח - אנחנו רואים אתכם, מכירים בקושי העצום ובאומץ הגדול שלכם. נפעל כדי להחזיר אתכם הביתה בביטחון, עוד לפני פתיחת שנת הלימודים".

שר הביטחון יואב גלנט ביקר הבוקר בגבול סוריה, והעביר מסר לאיראן - יומיים אחרי התקיפה באספהאן. "מגבירים את מוכנות הכוחות למשימות התקפיות ומחדדים את הכרת האויב", אמר שר הביטחון, "מניעת ההתבססות האיראנית נמשכת כל העת".

גלנט ביקר באוגדה 210 וקיים הערכת מצב בסמוך לגבול סוריה יחד עם מפקד האוגדה תת-אלוף ציון רצון וקציני המטה באוגדה. שר הביטחון קיבל סקירה מודיעינית על ניסיונות ההתבססות של איראן וחיזבאללה ברחבי סוריה, ועמד על פעולות צה"ל לסיכול גורמי הטרור בשטח.

בהמשך, קיים גלנט תצפית על מרחב רכס רמים ושוחח עם קציני מילואים הפועלים בגזרה. "סיירתי בגזרת רמת הגולן וראיתי את ההיערכות הטובה מאוד של כוחות צה"ל בגזרה המזרחית וכיצד אנחנו מונעים את ההתבססות של כוחות חיזבאללה וגם כוחות איראניים שמנסים להגיע עד גבול רמת הגולן", אמר גלנט בתום הערכת המצב.

הוא ציין כי "אנחנו שומרים לעצמנו חופש פעולה מלא לפגוע בכל מטרה ובכל אויב שמנסה לסכן אותנו. במקביל, מתקיים כאן מאמץ הכנה משמעותי מאוד של אימונים, הכשרה, הצטיידות והיערכות נגד כל איום שיכול להיפתח מצפון".

לדברי גלנט, "אנחנו נחושים להחזיר את תושבינו אל הצפון ולצורך כך אנחנו מחדדים את לימוד המודיעין, את היערכות הכוחות ואת ההכשרה והאימונים על מנת להיות מסוגלים לבצע את המשימה הזאת בצורה חדה, מהירה ואיכותית".

Umbra synthetic aperture radar imagery acquired 0648Z 19APR2024 showed evidence of damage to the Iranian S-300PMU2 strategic surface-to-air missile battery in Isfahan since 15APR2024. A probable damaged 30N6E target engagement radar was visible in imagery still on the radar… pic.twitter.com/eqMFTanPOH