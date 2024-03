השר בני גנץ נפגש אמש (שני) עם סגנית נשיא ארה"ב קמלה האריס, היועץ לביטחון לאומי ג׳ייק סאליבן ויועצו של הנשיא ביידן לענייני המזרח התיכון, ברט מגרק. במהלך הפגישות הביעו הבכירים דאגה מהמצב ההומניטרי בעזה ומפעולה ברפיח. דאגתם של האמריקנים ובפרט של האריס נסובה בעיקר סביב שאלת רפיח: הם לא מבינים איך ניתן יהיה לפנות אוכלוסייה של יותר ממיליון איש לפני פעולה קרקעית במעוז הדרומי של חמאס בעיר.

הצד הישראלי נתקל בקשיים להסביר את עמדת ישראל בהיבט פינוי האוכלוסייה ברפיח לפני פעולה ובסקפטיות בצד האמריקני בנושא. האמריקנים טוענים שצריך להציף את עזה בסיוע כדי להפחית את הלחץ על האזרחים ולטפל בנושא הסיוע שנכנס ונבזז.

במהלך פגישתו של גנץ עם היועץ לביטחון לאומי סאליבן, שארכה כשעה וחצי, השר הציג בפניו גרף ועמד על כך שישראל חייבת "לסיים את המשימה" בעזה. בצד האמריקני מרגישים שלא מספיק "מסבירים להם" את התוכניות של ישראל במלחמה ואף ציפו שהמלחמה תסתיים בינואר.

I met with Benny Gantz of Israel today and reiterated our support for Israel’s right to defend itself. We discussed the need to get a hostage deal, increase the flow of aid into Gaza, and protect civilians. pic.twitter.com/IB6C6qZRFo