שרת החוץ של לוב נג'לה אל-מנגוש התייחסה היום (שני) להחלטה על השעייתה ואמרה כי ראש הממשלה ביקש ממנה במפורש לקיים את הפגישה. כעת על פי דיווחים מקומיים ראש הממשלה פיטר באופן סופי את שרת החוץ.

במשרד החוץ הישראלי טוענים שההודעה פורסמה לאחר שדבר הפגישה הודלף. לשכתה של שרת החוץ הלובית מסרה כי ראש ממשלת לוב, עבד אל חמיד אל-דבייבה נפגש ברומא עם ראש ממשלת איטליה בחודש שעבר וסיכם איתה להיפגש עם גורמים ישראליים. ממשלת איטליה הבטיחה לראש הממשלה הלובי להפעיל קו רומא-טריפולי בתחילת החודש הבא.

לדבריה, ראש ממשלת לוב ביקש מהשרה של מדינתו שתגיד כי הפגישה הייתה "מקרית", כדי להבטיח שלא תיחשף. עם זאת, ולמרות ההסכמות שהיו בין השניים בחר ראש הממשלה להשעות את שרת החוץ לאחר הדיווח על הפגישה המדוברת. השרה כעת הצהירה כי יש לה ניירות רבים אך לא תחשוף אותם כעת.

על פי דיווחים מלוב, הוא אף הביע נכונות לקדם נורמליזציה עם ישראל כבר בפגישה בלוב עם ראש ה-CIA ביל ברנס בינואר 2023. יחד עם זאת, הוא חשש מאוד מהתנגדות ציבורית רחבה, כפי שהתרחשה הלילה בהצתת ביתו וביתו של בן דודו במחאה על פרסום הפגישה בין שרת החוץ אל-מנקוש ושר החוץ הישראלי אלי כהן.

#Thread on the meeting between GNU's FM @NajlaElmangoush & Israel's FM @elicoh1 in Rome. According to emerging details, the issue of normalization with Israel was first brought up by @Dabaibahamid during CIA Director William Burns' visit to Tripoli in Jan 2023. pic.twitter.com/mmwW3aMqg8