ראש הממשלה לשעבר אהוד אולמרט התראיין במהלך הלילה (בין שני לשלישי) לערוץ 4 הבריטי, והצהיר כי לאחר אישור החוק לביטול עילת הסבירות "ישראל נכנסת למלחמת אזרחים".

“We are going into a civil war now.”



Former Prime Minister of Israel Ehud Olmert says the country faces civil war as huge protests have flooded the streets in Israel over judicial overhaul.