השחקנית נועה תשבי שמונתה לפני כמעט שנה בידי רה"מ ושר החוץ לשעבר יאיר לפיד לשליחה מיוחדת למאבק באנטישמיות, הודחה מתפקידה, כך פרסמה הערב (ראשון) ה"שגרירה" תשבי. במכתב שנשלח אליה מסמנכ"ל במשרד, נטען כי תקופת ההתקשרות עימה הסתיימה בסוף חודש דצמבר וכי לאחר שיחה עימה לא נחתמה בכתב הארכת ההסכם.

"בנסיבות הנוכחיות, אין בכוונת המשרד לחדש את ההתקשרות", נכתב לתשבי. "לפיכך, נבקשך שלא להשתמש עוד בתואר 'שליחה מיוחדת למאבק בדה-לגיטימציה ואנטישמיות'. כמו כן נודה כי תסדירי בהתאם את רישומך בהתאם לחקיקה FARA. אנו מבקשים להודות לך על תרומתך ומאחלים לך הצלחה בהמשך הדרך".

Dear Friends,



It is with disappointment and sadness, but an enduring determination, that I can confirm that the current Israeli government has dismissed me as Special Envoy for Combating Antisemitism and the Delegitimization of Israel.



It is not possible for me to know if their… pic.twitter.com/Yt4c7v5str