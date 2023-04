בלעדי: חבר הכנסת בועז ביסמוט מועמד לתפקיד שגריר ישראל בצרפת, כך פרסמנו הערב (שישי) ב"אולפן שישי". ראש הממשלה נתניהו שוקל למנותו לתפקיד הדיפלומטי הבכיר - אך טרם נאמרה המילה האחרונה. באם ימונה, סיעת הליכוד תזכה ברווח משני - ונציג העדה הדרוזית של הליכוד ייכנס לכנסת. יחד עם זאת, לא זה יהיה השיקול המרכזי. לליכוד לא נשארו הרבה מינויים פוליטיים בשירות החוץ כיוון שקיימת מכסה, ומספר הנציגים הפוליטיים לתפקידים אלה הוא ספור ומוגבל.

מועמדותו של חבר הכנסת ביסמוט מגיעה בעקבות התפטרותה של שגרירת ישראל במדינה ושרת הבריאות לשעבר יעל גרמן. בתחילת חודש פברואר האחרון, היא הודיעה על התפטרותה במחאה על התנהלות הממשלה - וממשיכה בינתיים בתפקידה כיוון שטרם מונה לה מחליף. ביסמוט בעצמו ביקר את היעדרותה מהמעמד הרשמי של ביקור נתניהו בצרפת ופגישתו עם הנשיא מקרון - ובעקבות כך היא פרסמה שלא נעדרה מבחירה אישית, אלא בעקבות הנחייה מפורשת מלשכת נתניהו שדרשה ממנה שלא להגיע לאירוע.

למרבה האירונה, תקף אז המועמד ביסמוט את השגרירה כיום וכתב: "עד כמה שאני זוכר יעל גרמן לא נסעה לפריז כתיירת בטיסת צ'רטר - אלא כנציגה רשמית של מדינת ישראל. אם היא לא מסוגלת לכבד את תוצאות הבחירות הדמוקרטיות שהיו בישראל, שתתפוס את טיסת הצ'רטר הראשונה ושתחזור מיד ארצה. אגב, התפטרותה התקבלה".

עוד מתכוון ראש הממשלה בנימין נתניהו למנות את חה"כ מאי גולן ממפלגתו לתפקיד הקונסול הכללי בניו יורק, כפי שפורסם לראשונה במהדורה המרכזית. הכוונה למנות באופן פוליטי את חברת הכנסת גולן לתפקיד החוץ הבכיר, זהה לתמיהה בקרב דיפלומטים רבים - שלא חוסכים בביקורת מהמועמדת שחלקם מכנים "לא ראויה". הם אף טוענים כי מדובר בלא פחות מ"הפקרת התפקיד".

I am very flattetrd to be considered for the post of Israel's consul general in NY.



I want to assure everyone that if I will be appointed, I will represent 100% the mainstream policies of PM Netanyahu and the Likud party to which I belong.



I am completely committed to the…