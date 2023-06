תום ניידס, שגריר ארה"ב בישראל, התייחס לפיגוע שאירע היום (שלישי) שבו נרצחו 4 בני אדם ליד עלי, וכתב בציוץ בטוויטר כי הוא "מודאג ממקרי המוות האזרחיים שקרו בגדה המערבית ב-48 שעות האחרונות". הציוץ הצליח להכעיס אנשים רבים בשל התייחסותו גם לפלסטינים שנהרגו במהלך הפעולה אמש בג'נין. לאחר ש"ננזף" על ידי שגריר ישראל בוושינגטון, פרסם ציוץ נוסף שבו התייחס לפיגוע בלבד.

Deeply concerned about the civilian deaths and injuries that have occurred in the West Bank these past 48 hours, including that of minors. Praying for the families as they mourn the loss of loved ones, or tend to those injured. — Ambassador Tom Nides (@USAmbIsrael) June 20, 2023

הציוץ של ניידס קיבל מאות תגובות שליליות וכועסות מהציבור הישראלי. "היום נטבחו 4 ישראלים על ידי טרוריסטים פלסטינים, אתמול נאלצה ישראל להגן על אזרחים מפני מחבלים. אני תוהה אם אתה שגריר ארה"ב, או שגריר האו"ם"?, כתב בתגובה גולש זועם, אחרים קראו לו לחזור לארה"ב.

אלישע אנטמן, עופר פיירמן והראל מסעוד ז"ל שנרצחו בפיגוע בעלי | צילום: ישיבת בני עקיבא עלי

שגריר ישראל בארה"ב מייק הרצוג, גינה את את דבריו של ניידס ללא הזכרת שמו וצייץ: "היום, פיגוע טרור פלסטיני מתועב נוסף גבה את חייהם של 4 אזרחים ישראלים חפים מפשע. אין שום הצדקה לפגיעה והרג של אזרחים חפים מפשע. יש לגנות זאת באופן חד משמעי. כל ניסיון של גינוי 'מאוזן' הוא שגוי ואינו מכבד את זכר הקורבנות".

Today, yet another heinous Palestinian terror attack claimed the lives of 4 innocent Israeli civilians. There is no justification whatsoever for the targeting and killing of innocent civilians. It must be unequivocally condemned. Any attempt of a so called “balanced” condemnation… — Ambassador Michael Herzog (@AmbHerzog) June 20, 2023

מייק הרצוג, ארכיון | צילום: לע"מ

גם מועצת יש"ע גינו את הציוץ של השגריר ניידס וצייצו: "השגריר ניידס, להשוות את מותם של ההרוגים בפעולת נגד טרור לאותם אזרחים שהוכוונו בכוונה לרצח על ידי טרוריסטים ג'יהאדיסטים מראה שיש לך מצפן מוסרי מפוקפק. הגיע הזמן לחשוב מחדש או להוריד את הציוץ שלך שמרמז על השוואה כזו".

Amb. Nides,

To equate the deaths of those killed in a counter-terror operation to those civilians deliberately targeted for murder by Jihadist terrorists shows you have a questionable moral compass. It’s time to rethink or take down your tweet which implies such a comparison. — מועצת יש''ע (@YESHA_council) June 20, 2023

לאחר מכן צייץ ניידס ציוץ נוסף וכתב כי הוא "מגנה בתוקף את הרצח חסר ההיגיון של ארבעה ישראלים חפים מפשע היום - לבי עם בני משפחתם האבלים".

I condemn in the strongest terms the senseless murder of four innocent Israelis today — my heart is with their grieving family members. — Ambassador Tom Nides (@USAmbIsrael) June 20, 2023