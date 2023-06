שרת ההסברה גלית דיסטל-אטבריאן פתחה הבוקר (חמישי) במאבק מול העיתונאים הזרים בישראל, לאחר שבהתאחדות העיתונאים הזרים בישראל (FPA) הוציאו מכתב נזיפה ובו בקשה להסיר סרטון שפרסם המשרד ברשתות החברתיות.

בסרטון שפורסם, תקף המשרד את "הסיקור העולמי המוטה" בנוגע לרצח בנות משפחת די. השרה דיסטל-אטבריאן שסירבה להסרתו מהרשתות החברתיות, הודיעה לארגון כי המאבק נגד הסיקור המוטה והשקרי רק החל. לקריאת המכתב של שרת ההסברה.

במכתב ששלחה מועצת המנהלים של התאחדות העיתונאים הזרים, התייחסה המועצה לסרטון מ-27 ביוני שאושר בידי משרד ההסברה ולשכת העיתונות הממשלתית, ולציוץ של השרה דיסטל-אטבריאן, שכלל שימוש במילה 'מזויף' "כדי לתאר את הסיקור של כלי תקשורת בין-לאומיים מובילים ובהם הניו יורק טיימס, BBC, CNN, רויטרס ו-AP".‏

Fight the fake: a quick guide in reading the news about Israel. pic.twitter.com/qFcRosVE0N