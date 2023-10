שעות אחרי שהחלה מתקפת הפתע של חמאס על ישראל השרים התכנסו הערב (שבת) לישיבת ממשלה. הם קיבלו דיווחים על המצב הביטחוני, חלקם טענו שאלו אינם מעודכנים לשעה זו. ראש הממשלה בנימין נתניהו הבהיר לחבריו לשולחן הממשלה כי ההחלטות בנושא – יתקבלו בחדר אחר, הקבינט. הציטוטים מהישיבה

שר האוצר בצלאל סמוטריץ' דרש בישיבה פעולות תקיפות של כוחות הביטחון: "If you want to shoot shoot, dont talk. איך האנגלית שלי", אמר סמוטריץ'. "צריך להיות עכשיו אכזריים, לא להתחשב יותר מדי בשבויים. הגיע זמן מעשים". השר חיים כץ הצטרף: "צריך לתת מכה שלא נראתה 50 שנה ולהוריד את עזה, אחרת לא תהיה לנו תקומה".

מתוך ישיבת הממשלה

עיבוד: החדשות 12

השרה לאיכות הסביבה עידית סילמן התרעמה על כך שלא קיבלה עדכונים ממשרד הבריאות: "המשרד לא דיבר איתי על מוקדי סיוע". שר הבריאות משה ארבל עקץ בתגובה: "את רוצה להיות סגנית שר הבריאות?" השרה סילמן השיבה: "טוב לי איפה שאני, רק רוצה להגיד שלא מתפקדים".

שר המדע אופיר אקוניס תהה בישיבת הממשלה, שבה לא נכחו הרמטכ"ל וראש אמ"ן למורת רוחם של חלק מהשרים: "כל אזרח שואל היום מה קרה למודיעין הישראלי? שר התפוצות עמיחי שיקלי השקיט אותו, כמה שרים התערבו: "אל תגיד לנו שקט". השרה מאי גולן הוסיפה: "מסבירים לנו יפי נפש שרוב התושבים בעזה לא קשורים, ולכן אסור שתיפגע האוכלוסייה. לא עוד. יש להרוס אותם עד היסוד".