בארה"ב מותחים ביקורת על שר החוץ החדש אלי כהן, שצפוי לשוחח היום עם שר החוץ הרוסי סרגיי לברוב. הסנאטור הרפובליקני הבכיר לינדזי גרהאם צייץ הלילה (בין שני לשלישי) נגד השיחה הצפויה של כהן, ביומו השלישי בלבד בתפקיד, עם שר החוץ הרוסי - שיחה שצפויה להיות הראשונה בין שר חוץ ישראלי לרוסי מאז החלה המלחמה באוקראינה.

"אני מקווה שמר כהן מבין שכשהוא מדבר עם לברוב, הוא מדבר עם נציג של משטר פושע מלחמה, שמבצע פשעי מלחמה בהיקף תעשייתי מדי יום", כתב גרהאם, שנחשב באופן מסורתי לאחד מבכירי הפוליטיקאים בארה"ב שתומכים בישראל.

I hope Mr. Cohen understands that when he speaks to Russia’s Lavrov, he’s speaking to a representative of a war criminal regime that commits war crimes on an industrial scale every day. https://t.co/4DWp93VPFQ

"אני שמח לראות שמר כהן, שר החוץ הישראלי החדש, תיעדף את היחסים האסטרטגיים בין ישראל וארה"ב, ותומך בהמשך הסיוע ההומניטרי לאוקראינה", כתב גרהאם בהתייחסות לשיחתו של כהן אתמול עם שר החוץ האמריקני אנתוני בלינקן. "יחד עם זאת, הרעיון שישראל צריכה לדבר פחות על הפלישה לאוקראינה הוא קצת מטריד".

כהן, שנכנס לתפקידו החדש ביום ראשון, התבטא אתמול לראשונה בפני עובדי משרד החוץ ואמר כי צפוי שינוי במדיניות המשרד בנוגע למלחמה באוקראינה. לדבריו, ישראל צפויה כעת לדבר פחות בפומבי על המלחמה באוקראינה, בצעד שרבים בעולם ראו בו כרמז לכך שישראל צפויה לנקוט בגישה "פרו-רוסית".

כהן הבהיר כי בניגוד לקודמו בתפקיד יאיר לפיד, הוא לא מתכוון לגנות את פעולותיה של רוסיה במלחמה באוקראינה. לדבריו, הוא מתכוון לגבש עמדה "אחראית" יותר לעבודת משרד החוץ עבור המלחמה באוקראינה. הוא הבהיר כי ישראל תמשיך להעניק לאוקראינה תמיכה וסיוע הומניטריים.

"נעשה דבר אחד בוודאות, נדבר פחות. הסיוע ההומנטרי המשמעותי לאוקראינה יימשך", אמר אתמול כהן. חלק מהביקורת על החלטתו לשוחח עם שר החוץ הרוסי ביומו השלישי בתפקיד מגיעה על רקע העובדה כי הוא טרם שוחח עם שרי החוץ באירופה. אתמול שוחח כהן עם שר החוץ האמריקני בלינקן.

Congratulated FM @elicoh1 on his appointment. Based on our strong commitment to Israel’s security and long-held values, together we can advance shared interests and confront mutual challenges. We strongly support a two-state solution and oppose anything endangering its viability.