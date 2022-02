ביקורו של חה"כ בצלאל סמוטריץ' באנגליה אתמול (רביעי) עורר זעם בקרב יהדות בריטניה. יו"ר הציונות הדתית צפוי לקיים במדינה סדרת פגישות עם רבנים, ראשי קהילות וארגונים יהודיים בעקבות הרפורמות בגיור ובכשרות שממשלת ישראל מקדמת.

"נחתתי לפני מספר דקות באנגליה לסדרת פגישות עם רבנים, ראשי קהילות וארגונים יהודיים. יש למדינת ישראל אחריות ומחויבות כלפי יהדות העולם", צייץ סמוטריץ'. "נעשה הכול כדי להשמיע את קולם וצרכיהם בכנסת. הפגיעה בזהות היהודית שמובילה הממשלה משפיעה על העם יהודי כולו. חובתנו להיות קשובים לאחינו שבתפוצות".

ועד שליחי הקהילות, הגוף המייצג הגדול ביותר של יהדות בריטניה, פחות התלהב מביקורו של סמוטריץ' וצייץ בשפה העברית בטוויטר: "אנו דוחים את דעותיו המתועבות ואת האידיאולוגיה מעוררת השנאה של בצלאל סמוטריץ', וקוראים לכול חברי הקהילה היהודית בבריטניה להראות לו את הדלת. תחזור למטוס בצלאל, תיזכר לנצח לדיראון עולם, אתה לא רצוי כאן".

לאחר כמה דקות, צייץ שוב הארגון, הפעם "תיקון" לציוץ הראשון שלו: "פונקציית התרגום לא ממש העבירה את המשמעות של הביטוי האחרון. זה יותר כמו - תחזור למטוס בצלאל ותיזכר כחרפה לנצח". סמוטריץ' בתגובה, מיהר לצייץ ולצנן את האווירה: "יהודי בריטניה, אני אוהב אתכם, את כולכם".

The entire UK Jewish community, I love you all!