מבוכה בוועידה בגלזגו: השרה קארין אלהרר עוכבה שעתיים בכניסה, לא הורשתה להתקרב עם הרכב הנגיש, ונאלצה לחזור לבית המלון. שרת האנרגיה, המשתתפת בוועידת האקלים של האו"ם בסקוטלנד ומתניידת בכיסא גלגלים, ניסתה להתקרב עם רכבה יותר מהמותר, ולבסוף נאלצה לחזור למלון מבלי להשתתף בדיונים.

השרה אלהרר אמרה לאחר מכן: ״נסעתי אל ועידת האקלים הבין-לאומית כדי לקדם מאבק משותף במשבר האקלים דרך פגישות עם מקביליי בעולם. לצערי זה לא התאפשר בגלל בעיית נגישות, שבשנת 2021 כבר אין לה מקום.

כולי תקווה שהלקחים מהיום הזה יופקו כדי שמחר - קידום אנרגיות ירוקות, הסרת חסמים והתייעלות באנרגיה יהיו הדברים שאתעסק בהם״.

מלשכת רה"מ נמסר כי רה"מ בנט שוחח עם השרה אלהרר ואמר לה שהישארותה מחוץ למתחם בגלל בעיות נגישות לא מקובלת עליו. בהנחייתו, השרה תגיע מחר למתחם הוועידה יחד עם שיירת ראש הממשלה. שר החוץ וראש מפלגתה של אלהרר, יאיר לפיד, כתב בחשבון הטוויטר שלו: "אי אפשר לדאוג לעתיד, לאקלים, ולקיימות אם לא נדאג קודם לבני האדם, לנגישות ולאנשים עם מוגבלויות".

השרה להגנת הסביבה תמר זנדברג, שמשתתפת גם היא בוועידה, כתבה בטוויטר: "ועידת האקלים נועדה להציל את האנושות ממשבר ולעשות את המעבר לכלכלה מאופסת פחמן מעבר צודק. העובדה שחברתי היקרה קארין אלהרר לא יכלה להיכנס היום לועידת האקלים בגלל מכשולי נגישות היא חמורה ובלתי נסבלת. אני מקווה שמחר המבוכה תתוקן וקארין תוכל לעשות את העבודה שלה כשרה בממשלה הישראלית".

I am disturbed to hear that @KElharrar was unable to attend meetings at #COP26 I apologise deeply and sincerely to the Minister. We want a COP Summit that is welcoming and inclusive to everyone.