חכו לפני שאתם מחרימים את הגלידה: בעקבות הסערה שפרצה עקב ההודעה של חברת בן אנד ג'ריס העולמית שלפיה לא תמכור את מוצריה בהתנחלויות, פוליטיקאים ומשפיעני רשת קראו להחרים את הגלידה הפופולרית ולא לרכוש את המוצר - אלא שב"בן אנד ג'ריס" ישראל מיהרו להבהיר שמי שיחרים את הגלידה, למעשה יפגע באופן ישיר בכלכלה הישראלית.

מנכ"ל החברה בישראל, אבי זינגר, העלה הערב (שני) ציוץ ובו הבהיר שדווקא המעשה ההפוך הוא הנכון: להמשיך ולרכוש את הגלידה עד למועד תום הזיכיון למכירת המוצר בסוף 2022. "אנחנו ממשיכים למכור בכל ישראל, ולא ניכנע ללחץ ולחרם של יוניליוור ובן אנד ג'ריס העולמית", הבהיר. "גלידה היא לא חלק מהפוליטיקה. אנו קוראים לישראלים להמשיך לקנות את התוצרת הישראלית המפרנסת מאות עובדים באזור הדרום".

זינגר הגיב לראשונה על ההחלטה בריאיון לתוכנית חיסכון והבהיר כי הוא לא מתכוון להפסיק את המכירות בשטחים: "לא יכול להיות שבגלל סיבות פוליטיות החברה מחליטה לפגוע, מערבת גלידה ופוליטיקה". לדבריו, קודם להחלטה הוא היה נתון ללחצים כבדים מצד בן אנד ג'ריס העולמית. "שמעתי על ההחלטה פחות או יותר יחד עם כולם, אבל אני כבר נמצא בסדר גודל של שנה תחת לחצים ודרישות להפסיק לשווק בגדה. אני כמובן התנגדתי כל הזמן, מאז המבצע בעזה הלחצים מהחברה גדלו".

"החשש המרכזי שלי הוא שאנשים יפסיקו לרכוש את הגלידה", סיפר זינגר. "אנשים לא מבדילים בין החברה העצמאית הישראלית לבין החברה העולמית. זה קרה בעבר כשבן אנד ג'ריס עשו פעולה שנויה במחלוקת והאשימו אותנו שאנחנו תומכים בחמאס".

"בסוף זו מלחמה של ממשלת ישראל מול החרמות וה-BDS - ואנחנו נקלענו לאמצע", הוסיף מנכ"ל החברה הישראלית. "אני מקווה שכל הציבור והגורמים הממשלתיים יתמכו בנו, והפוך - שיצרכו יותר ויילחמו בתופעה. זה מתחיל בבן אנד ג'ריס ואתה לא יודע איפה זה ייעצר. אם הציבור והממשלה לא תבין שצריך להילחם נגד זה בכל הכוח אנחנו יכולים להגיע רחוק מאוד".

השרה שזרקה את הגלידה לזבל: "חטפתי קריזה"

בחברה מיהרו להבהיר את הדברים בכדי לנסות ולצמצם את הנזקים הצפויים בעקבות חרם צרכנים אפשרי: "בן אנד ג'ריס ישראל הינו גוף עצמאי המייצר בישראל ומעסיק כ-200 עובדים בקריית מלאכי. אנחנו לא מקבלים את הדרישה של יוניליוור ובן אנד ג'ריס העולמית - ולכן הם לא רוצים להאריך לנו את הזיכיון. אסור שהצרכן הישראלי יעניש את המפעל הישראלי שהוא עצמאי ומעסיק מאות אנשים בדרום הארץ".

Ben & Jerry’s will end sales of our ice cream in the Occupied Palestinian Territory. Read our full statement: https://t.co/2mGWYGN4GA pic.twitter.com/kFeu7aXOf3