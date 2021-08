"הזמנתי את הנשיא לישראל, הנושא האירני דחוף ולא סובל דיחוי": ראש הממשלה נפתלי בנט ערך הערב (שישי) תדרוך לעיתונאים לאחר הפגישה שקיים בבית הלבן עם נשיא ארה"ב, ג'ו ביידן. בנט גילה כי מצא בבית הלבן חבר - וכי נוצר ביניהם קשר אישי וחם, והדגיש כי ישראל וארצות הברית מחויבות ונחושות למנוע מאירן להגיע לנשק גרעיני. בנט הזמין את הנשיא ביידן לבקר בישראל בחלוף הגל הנוכחי של הקורונה.

"הייתה פגישה מצוינת - במיוחד זו שבארבע עיניים", אמר בנט לעיתונאים על הפגישה, שהייתה בעיקרה פגישת עבודה. "הייתה תחושה שאנחנו מכירים תקופה ארוכה. מצאתי מנהיג שאוהב את ישראל, יודע בדיוק מה הוא רוצה וקשוב לצרכים שלנו".



עוד הוסיף והבהיר ראש הממשלה: "גם ביידן וגם אנחנו נחושים שאירן לא תגיע לנשק גרעיני אף פעם. אני שמח שאנחנו מסכימים על היעד ובדרגי העבודה נפתח את ערוצי שיתוף הפעולה. אין הרבה זמן. הנושא דחוף ולא סובל דיחוי".





לדבריו של בנט, נוצר בינו לבין ביידן "קשר אישי, ברמת להרים טלפון. הזמנתי את הנשיא לישראל ברגע שנתגבר על הדלתא. אני מודה לנשיא על הנחישות לקיים את הפגישה ועל הקשב והמיקוד בעיצומו של אירוע אמריקאי לא פשוט".

זמן קצר לאחר הפגישה, התייחס ביידן לביקורו של בנט בבית הלבן וצייץ: "היה לי לכבוד לארח את ראש הממשלה הישראלי בבית הלבן היום. חיזקנו את השותפות התמידית בין שתי האומות שלנו והדגשתי את המחויבות הבלתי מעורערת של ארצות הברית לביטחונה של ישראל".





It was an honor to welcome Israeli Prime Minister Naftali Bennett to the White House today. We strengthened the enduring partnership between our two nations and underscored the United States’ unwavering commitment to Israel’s security. pic.twitter.com/nZYxp9zsWd