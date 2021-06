"הדיווחים על ביטול ההכרה בגולן - שגויים": לאחר הדיווחים השונים שנפוצו לפיהם נשיא ארה"ב, ג'ו ביידן, צפוי לבטל את החלטת קודמו, דונלד טראמפ, לבטל את ההכרה האמריקנית בריבונות ישראל ברמת הגולן, מחקת המדינה האמריקנית הבהירה היום (שישי) כי מדיניותה של וושינגטון בנוגע לגולן לא השתנתה.



"מדיניותה של ארצות הברית בנוגע לרמת הגולן לא השתנתה, והדיווחים שאומרים ההפך הם שגויים", נכתב בציוץ של מחלקת המדינה האמריקנית בטוויטר.





U.S. policy regarding the Golan has not changed, and reports to the contrary are false.