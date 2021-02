"בסך הכול ציינתי עובדות": שגריר ישראל לשעבר באו"ם וחבר הליכוד דני דנון התייחס הבוקר (חמישי) לציוץ שפרסם אתמול בחשבון הטוויטר ובו קרא לנשיא ביידן להתקשר לראש הממשלה נתניהו. את הדברים אמר בתוכנית של קרן מרציאנו וספי עובדיה בגל"צ. "לא ניסיתי להשפיל את נתניהו - אולי בחירת המילים לא הייתה מוצלחת".

לעדכונים נוספים ושליחת הסיפורים שלכם - היכנסו לעמוד הפייסבוק של החדשות

"לא כתבתי את הציוץ בעצמי", הבהיר דנון, "אבל בהחלט אישרתי את רוח הדברים ולא מחקתי אותו לאחר מכן, לא היה תחנונים או קריאה נרגשת. בהחלט ציינתי את העובדות - שהנשיא ביידן טרם התקשר לבעלת הברית הקרובה ביותר לארה"ב, ישראל, בניגוד לנשיאים קודמים".

@POTUS Joe Biden, you have called world leaders from#Canada#Mexico#UK#India#France#Germany#Japan#Australia#SouthKorea#Russia

Might it now be time to call the leader of #Israel, the closest ally of the #US?

The PM's number is: 972-2-6705555 pic.twitter.com/OYgPvVga6F