הנשיא המיועד ביידן כבר הכריז על ניצחונו ונערך להחלפת טראמפ, שעדיין מסרב להכיר בהפסד - והכיוון המדיני החדש של ממשל ביידן הולך ומתברר. יועץ לשעבר של ביידן סיפר הערב (ראשון) בריאיון למהדורה המרכזית על תוכניותיו של הנשיא הנבחר, ואמר כי הסכם הגרעין עם אירן הוא ב"סדר עדיפויות גבוה" במדיניות שלו. במקביל, חילופי האשמות בכחול לבן על הברכה המאוחרת של גנץ לביידן. גנץ נזף בשרים שבירכו לפניו, וגורמים במפלגה זעמו שגנץ לא הקדים את נתניהו: "פספסנו הזדמנות".

עמוס הוכשטיין, שהיה יועץ בכיר בממשל אובמה ויועץ לשעבר לנשיא הנבחר ג'ו ביידן אמר בריאיון ליונית לוי כי מבחינת ביידן "הסכם הגרעין עם אירן נמצא בסדר עדיפויות מאוד גבוה". הוא הוסיף: "אני מניח שבחודשים הראשונים לכהונתו נראה או חזרה להסכם המלא או חזרה להשהיית סנקציות בתמורה להשהייה של כמה מהמערכות הגרעין האירניות שנבנו בשלוש השנים האחרונות".

הוכשטיין ציין גם שצריך לזכור שיש בחירות באירן. "אני מניח שהתוצאות של הבחירות באירן יהיו תלויות באיזושהי צורה בתוצאות הבחירות בארה"ב, וצריך לראות מה הם רוצים לעשות", אמר. "אבל הרצון של הנשיא הנבחר זה לחזור להסכם הגרעין עם קצת תיקונים כמו פקיעת התוקף של ההסכם ועוד".

באשר לסכסוך הישראלי-פלסטיני אמר הוכשטיין: "הנשיא הנבחר ביידן חושב שההסכם עם הפלסטינים חשוב והוא רואה את פתרון 2 המדינות עדיף על פתרון מדינה אחת. הפחד שלו זה שאם לא יהיה פתרון 2 מדינות בסופו של דבר זה יוביל למדינה אחת ולכן הוא יתמוך בישראל בצורת מדיניות שתומכת ב-2 מדינות ולהחזיר את הנושא הפלסטיני למרכז השיח".

עוד הוסיף הוכשטיין שביידן הוא ידיד קרוב לישראל, ושלדעתו שתהיה מערכת יחסים חמה אבל המנהיגים לא תמיד יסכימו זה עם זה. הוכשטיין התייחס גם לתגובה המאוחרת של נתניהו וגנץ להיבחרו של ביידן: "זה תפס כותרות בארה"ב, אבל זה לא יעיב על היחסים לטווח הארוך. מהיכרותי עם ג'ו ביידן מערכת היחסים שלו עם ישראל תמשיך להיות חמה".

התגובה המאוחרת של גנץ לדיווח ברשתות החדשות האמריקניות על הנשיא הנבחר ביידן עוררה סערה בסיעת כחול לבן. כמה שרים מהסיעה בירכו את ביידן לפני גנץ, שנזף בהם בישיבה וטען שלברכות המוקדמות עלולות להיות השלכות.

את הנזיפה כיוון גנץ אל שר המשפטים אבי ניסנקורן, שרת העלייה והקליטה פנינה תמנו שטה, שר הכלכלה עמיר פרץ ושר הרווחה איציק שמולי. הארבעה הוציאו הודעות תמיכה בביידן כבר אמש, בניגוד לנתניהו וגנץ שבירכו את המועמד הדמוקרטי רק הבוקר, 12 שעות לאחר ההכרזה של הרשתות האמריקניות.

גנץ הטיח בהם: "היה מצופה שתיישרו איתי ועם אשכנזי קו ‏בנושא בעל חשיבות בינלאומית שאינן בתחום המשרד שלכם". ייתכן שגנץ רומז לאופציה שטראמפ ינסה עדיין להטיל סנקציות על אירן בחודשיים שנותרו לו בתפקיד.

אלא שאי שביעות הרצון באה גם מכיוונם של גורמים במפלגתו שזעמו על כך שהשתהה לברך. לדעתם אם היה עושה זאת מוקדם יותר, כחול לבן יכולה הייתה לזכות בנקודות אצל הממשל החדש: "פספוס הזדמנות לבדל את עצמנו מנתניהו מבחינה מדינית ולזכות לנקודות בממשל החדש. בדיוק בשביל זה יש ראש ממשלה חליפי".

הנשיא היוצא של ארצות הברית דונלד טראמפ צייץ הערב במחאה על התוצאות. "ממתי התקשורת העלובה מכריזה על הנשיא הבא שלנו? כולנו למדנו הרבה בשבועיים האחרונים". במקביל, לאחר שדווח כי אשתו מלאניה טראמפ ניסתה לשכנע אותו להכיר בתוצאות הבחירות, היא צייצה בטוויטר שיש לספור כל קול חוקי, ולא לספור קולות שאינם חוקיים.

