יחסים מלאים בין ישראל ומרוקו: אחרי איחוד האמירויות, בחריין וסודן - מגיע הערב (חמישי) תורה של מרוקו לנרמל את יחסיה עם ישראל. נשיא ארה"ב, דונלד טראמפ, צייץ בחשבון הטוויטר שלו שהמדינה הצפון-אפריקנית הסכימה לכונן יחסים דיפלומטיים מלאים עם ישראל וכינה את המהלך "פריצת דרך משמעותית להשגת שלום במזרח התיכון", ראש הממשלה נתניהו כינה את ההסכם "היסטורי".

במסגרת ההסכם, שסוכם סופית לאחר שיחת טלפון שקיים טראמפ עם מלך מרוקו, מוחמד השישי, וושינגטון תכיר בריבונותה של מרוקו בסהרה המערבית, חבל ארץ ענק שניטשת מחלוקת סביבו כבר עשרות שנים - ושהמרוקאים אף הקימו סביבו חומת ענק, בין היתר הודות לכלים וידע שקיבלו בעבר מישראל.





Another HISTORIC breakthrough today! Our two GREAT friends Israel and the Kingdom of Morocco have agreed to full diplomatic relations – a massive breakthrough for peace in the Middle East!