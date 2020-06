שבועיים לתאריך היעד, האם תושג הסכמה על מתווה לסיפוח? בשעה זו נערכת במשרד ראש הממשלה פגישה שנחשבת מכרעת בין ראש הממשלה נתניהו, ראש הממשלה החליפי ושר הביטחון גנץ, שר החוץ אשכנזי, יו"ר הכנסת לוין ושגריר ארה"ב בישראל פרידמן, במהלכה ידונו בתוכנית להחלת ריבונות על חלקים ביהודה ושומרון בהתאם לתוכנית הנשיא טראמפ.

האמריקנים לוחצים שמהלך אפשרי של סיפוח ישראלי יבוצע בהסכמה וכחלק מ"קונצנזוס ישראלי". גורמים ישראלים טוענים שהאמריקנים הציבו תנאי לנתניהו, לפיו אם גנץ ואשכנזי לא יסכימו למהלך הסיפוח ביהודה ושומרון - הוא לא ייצא לפועל.

על פי גורם ישראלי אחר, בשבועות האחרונים חלה "התקררות" של האמריקנים בכל האמור לתוכנית הסיפוח - בין היתר בגלל המצב הפנימי בארצות הברית עקב המחאות שפרצו ברחבי המדינה וגם עקב מצבו הפוליטי הרעוע של טראמפ, שמצוי בשיאה של מערכת בחירות.

בלחץ יועצו וחתנו של הנשיא טראמפ, ג'ארד קושנר, המטוטלת נעה בין האפשרות לדחות את הסיפוח לבין להוציא את המהלך אל הדרך אך באופן מצומצם יותר מהתכנון המקורי, כך שישראל תחיל את ריבונותה למשל רק בבקעת הירדן, בגוש עציון ובמעלה אדומים.

טרם החלה הפגישה, קראו במועצת יש"ע לנתניהו לא לשכוח את הנושא המרכזי עליו נבחר והוא החלת הריבונות: "אנחנו נמצאים בתקופה היסטורית להתיישבות, ומבקשים מראש הממשלה להתחשב בלמעלה משני מיליון מצביעי גוש הימין שבחרו בו כדי להחיל ריבונות כאן ביהודה, שומרון ובקעת הירדן".

במועצת יש"ע הבהירו כי ישנה חשיבות גבוהה לתיאום עם ארצות הברית, אך החשיבות הזו לא יכולה להוביל את ישראל ואי אפשר להפנות עורף למצביעי גוש הימין: "ראש הממשלה נתניהו, אל תשכח את ההבטחות שלך ערב הבחירות להחלת ריבונות ביהודה ושומרון וההתנגדות להקמת מדינה פלסטינית. שמור על העקרונות של גוש הימין שבשמם נבחרת. כולנו רוצים שתהייה ראש הממשלה הראשון שהחיל ריבונות, אך איננו רוצים שתיזכר כראש ממשלה שהניח את היסודות להקמת מדינה פלסטינית. עשה זאת נכון".

המסר של מדינות המפרץ לבית הלבן: סיפוח יפגע במאמצים להתקרבות לישראל

אחרי האזהרות של מלך ירדן, מדינות המפרץ העבירו בסוף השבוע האחרון מסר לבית הלבן לפיו "אור ירוק לסיפוח ישראלי יפגע קשות במאמצים של הממשל לרתום את מדינות המפרץ לתכנית השלום של הנשיא טראמפ ויגרום להם לקחת צעד לאחור" – כך פרסמנו אמש (שבת) בחדשות סוף השבוע.

מדינות המפרץ הבהירו שמהלך כזה לא רק יפגע קשות ביחסים אלא ישים סוף לניסיונות להתקרבות פומבית בין ישראל, שכולל אפשרות לחתום על הסכמי אי-לוחמה.

בתוך כך, הטור החריג שבכיר האיחוד האמירויות פרסם ב"ידיעות אחרונות" ממשיך להכות גלים בעולם הערבי, שם הפנייה בעברית של שגריר האיחוד בארה"ב עוררה תגובות רבות, חלקן תמכו בקריאה נגד הסיפוח אך אחרות דווקא האשימו את איחוד האמירויות בשיתוף פעולה עם ישראל.

