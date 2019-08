למרות שביקורה אושר והיא החליטה לעלות על טיסה ולבקר בישראל, חברת הקונגרס הדמוקרטית ראשידה טליב הודיעה היום (שישי) שבשל התנאים שהוצבו לה, היא לא תגיע לישראל. "היענות לתנאים הללו עומדת נגד כל מה שאני מאמינה בו. זה היה הורג חלק ממני". הבוקר אישר שר הפנים דרעי את בקשתה לביקור הומניטרי בבית סבתה החולה בשטחים.

"החלטתי שלבקר את סבתי תחת התנאים המדכאים מנוגד לכל מה שאני מאמינה בו", כתבה טליב בטוויטר. "מתייחסים אליי כמו לפושעת וזה לא בשבילי". חברת הקונגרס הוסיפה: "אני נלחמת בגזענות, בדיכוי ובאי הצדק".

"כשניצחתי בבחירות נתתי לפלסטינים תקווה סוף סוף מישהו יספר את האמת על התנאים הבלתי אנושיים שהם חיים בהם", כתבה חברת הקונגרס. "לא אתן לישראל לקחת מהם את התקווה, ולהשפיל אותי ואת סבתי על מנת להיכנע למדיניות הגזענית שלה".

