זעם בימין על תכניתו של נתניהו לקדם בנייה עבור הפלסטינים בשטחי C: ביקורת קשה כלפי ראש הממשלה על תכניתו לקדם בנייה לפלסטינים בשטחים המצויים בשליטה ביטחונית ואזרחית ישראלית - כפי שנחשף אתמול ב"כאן" חדשות. תכנית נתניהו שמחוללת סערה בימין | צילום: FLASH90 גורמים בימין מביעים הבוקר (שלישי) דאגה שכך תיראה גם הממשלה הבאה. לדבריהם מדובר ב"מתן פרס לרשות הפלסטינית, שגם כך קובעת עובדות בשטח בשטחי C. הדרג המדיני אכף בפינצטה את ההשתלטות של הפלסטינים על שטחי C", הם מאשימים. "מזה 20 שנה קיימת תכנית שמטרתה להשתלט ולכבוש את שטחי C באמצעות פיתוח קרקע", אמר הבוקר ח"כ מוטי יוגב מהבית היהודי בריאיון לגלי צה"ל. "הפלסטינים הקימו מבנים בצורה מאסיבית מאוד, ויש לאכוף את הבנייה הבלתי חוקית". "במקום להילחם בהשתלטות הרשות הפלסטינית על שטחי C ולהרוס את הבנייה הבלתי חוקית, ראש הממשלה מעלה בקבינט את האפשרות לכניעה לתופעה", האשים ‏יו''ר מועצת יש''ע, חננאל דורני. "אנחנו מתנגדים וקוראים לשרי הקבינט שלא לתמוך בהצעה הרעה"‎.



סמוטריץ' ובן גביר. חלוקים בסוגיה | צילום: יונתן זינדל, פלאש 90 חבר הקבינט החדש, השר בצלאל סמוטריץ', אמר הבוקר בריאיון לכאן רשת ב' שאין קשר בין הבנייה הישראלית לפלסטינית שהובאה בקבינט ושמדינת ישראל צריכה לאפשר בנייה לפלסטינים רק מתוך ראייה אסטרטגית קדימה ורק עבור מי שהיה שם לפני 1994 לפני הסכמי אוסלו. חבר מפלגת עוצמה יהודית, איתמר בן גביר, שעל פי דיווחים שונים נתניהו מנסה להכליל ברשימת הימין המאוחד לכנסת הבאה, תקף את התכנית לאחר ששמע את הריאיון של סמוטריץ' וצייץ: "עכשיו אתם מבינים למה חייבים עוצמה יהודית בכנסת?". מאות יחידות דיור לפלסטינים, לצד אלפי יחידות למתנחלים הקבינט קיים אתמול דיון חריג על התכנית, שבמסגרתה ייבנו 700 יחידות דיור לפלסטינים בשטחי C, זאת לצד כ-6,000 יחידות דיור לישראלים בהתנחלויות שבשטחים אלה. עד לשלב זה לא התקבלו החלטות אודות התכנית, ככל הנראה עקב הסתייגויות של חלק משרי הקבינט. לחץ של ממשל טראמפ הוביל לקידום התכנית? | צילום: Matty Stern/U.S. Embassy Tel Aviv עם זאת, אף שר לא הביע את התנגדותו לתכנית ולכן נראה כי היא תאושר בסופו של דבר. ככל הנראה שהיוזמה הזו יוצאת לפועל עקב לחץ של ממשל טראמפ על נתניהו לקדם בנייה לפלסטינים בשטחי C.



ראש הממשלה נתניהו, שמכהן גם כשר הביטחון, יכול להחליט על התכנית הזו באופן בלעדי אך בתקופת בחירות רגישה הוא החליט לכנס את הקבינט - ככל הנראה על מנת לחלק את האחריות להוצאת התכנית לפועל בינו לבין השרים החברים בו.



