ראש הממשלה בנימין נתניהו התייחס הערב (חמישי) לראשונה להחלטה למנוע את כניסתן של שתי חברות הקונגרס האנטי-ישראליות, ראשידה טלאיב ואילען עומאר, וטען כי מתוכנית ביקורן עולה כי רצו לפגוע בישראל. "הן מתכננות מסע שכל תכליתו הוא חיזוק החרם ושלילת הלגיטימיות של ישראל", מסר נתניהו. ההחלטה מעוררת הדים בארצות הברית. לעדכונים נוספים ושליחת הסיפורים שלכם - היכנסו לעמוד הפייסבוק של החדשות ראש הממשלה ענה לביקורת ומסר: "הן הגדירו את יעד הביקור שלהן כ"פלסטין" ולא כ"ישראל" ונמנעו מלבקש פגישה כלשהי עם גורם ישראלי רשמי, הן בממשלה והן באופוזיציה". בסרטון שפרסם זמן קצר לאחר מכן אמר: "פעלנו לפי זכותנו וגם לפי חובתנו". נתניהו הוסיף והתייחס להחלטה: "תוכנית הביקור של שתי חברות הקונגרס מראה שכל כוונתן היא לפגוע בישראל ולהגביר את ההתססה נגדה. כמו כן, הארגון שמממן את הביקור הוא ארגון "מיפתאח", שהוא תומך נלהב ב-BDS ועל אנשיו נמנים כאלה שתמכו בטרור נגד ישראל". מתואמים, נתניהו וטראמפ | צילום: רויטרס, חדשות 0404 "אין מדינה בעולם שמכבדת את ארה"ב ואת הקונגרס האמריקני יותר ממדינת ישראל. כדמוקרטיה תוססת וחופשית, ישראל פתוחה לכל מבקר ולכל ביקורת, עם יוצא מן הכלל אחד: החוק בישראל אוסר על כניסת אנשים הקוראים והפועלים להטלת חרם על ישראל, כפי שמקובל גם בדמוקרטיות אחרות שמונעות כניסה של אנשים שלתפיסתן פוגעים במדינה", מסר נתניהו. "כך נהגה גם ארה"ב כלפי חבר כנסת ישראלי וכלפי אישי ציבור אחרים בעולם". השר דרעי הבהיר בהודעתו כי אם תוגש בקשה של טליב, מטעמים הומניטריים, למפגש פרטי עם בני משפחתה בכפוף להתחייבויות המתאימות, הוא ישקול זאת. חברות הקונגרס שעוררו סערה | צילום: רויטרס



בהצהרה רשמית שפרסם שגריר ארה"ב בישראל, דייויד פרידמן, נאמר כי ארצות הברית תומכת ומכבדת את החלטת ממשלת ישראל למנוע את כניסת שתי חברות הקונגרס לישראל. "תנועת ה-BDS נוצרה כדי להפוך את ישראל ללא לגיטימית ולבסוף להרוס את המדינה היהודית", כתב, "המסע המתוכנן של חברות הקונגרס הוא לא יותר מדלק לתנועת החרם, בה השתיים תומכות". באיפא"ק, השדולה הפרו-ישראלית בבתי הקונגרס, התייחסו אף הם לסערה בציוץ בטוויטר בו נכתב כי הארגון "מאמין שצריך לאפשר לכל חבר קונגרס לבקר בישראל" – זאת למרות ההתנערות מעמדותיהן של השתיים. "הן שונאות את כל היהודים, אם ישראל תאפשר להן להיכנס - זו תהיה בושה גדולה" נשיא ארצות הברית, דונלד טראמפ, התייחס היום (חמישי) לסערת הביקור המתוכנן של שתי חברות הקונגרס הדמוקרטיות-מוסלמיות בישראל - ותמך בהחלטת שר הפנים דרעי שלא לאפשר להן להיכנס לארץ. It would show great weakness if Israel allowed Rep. Omar and Rep.Tlaib to visit. They hate Israel & all Jewish people, & there is nothing that can be said or done to change their minds. Minnesota and Michigan will have a hard time putting them back in office. They are a disgrace! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) August 15, 2019 "זו תהיה חולשה גדולה אם ישראל תאפשר לחברות הקונגרס עומאר וטאליב לבקר בשטחה", צייץ טראמפ, "הן שונאות את כל ישראל והן נגד כל העם היהודי. דבר לא ישנה את מה שהן חושבות. למינסוטה ומישיגן יהיה קשה מאוד לבחור בהן שוב כנציגותיהן. הן בושה!". במהלך הדיונים בסוגיה, אמר שר החוץ, ישראל כ"ץ, כי לדעתו יש למנוע את כניסת שתי חברות הקונגרס האמריקאיות, האנטי-ישראליות, לישראל, וזאת בשל תמיכתן הבוטה בחרם על מדינת ישראל, בטרור נגד ישראל ובזילות השואה. Israel doesn't advance its case as a tolerant democracy or unwavering US ally by barring elected members of Congress from visiting because of their political views. This would be a shameful, unprecedented move. I urge Israel’s government to allow @IlhanMN and @RashidaTlaib entry. — Elizabeth Warren (@ewarren) August 15, 2019 לדברי השר כ"ץ, תוכנית הביקור שהכינו מכוונת כולה לפרובוקציות ולהסתה נגד מדינת ישראל, ולא ללימוד פועלה של מדינת ישראל. {title}





