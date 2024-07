השבוע נרשמה הסכמה חריגה בין שר הביטחון יואב גלנט לראש הממשלה בנימין נתניהו, אם כי באיחור של כמה שנים. גלנט הכריז שהשר לביטחון לאומי איתמר בן גביר הוא "פירומן שמנסה להצית את המזרח התיכון", בעקבות הצהרתו של בן גביר על שינוי הסטטוס קוו בירושלים. "אני זה הדרג המדיני, והדרג המדיני מתיר תפילת יהודים בהר הבית" – כך אמר השר לביטחון לאומי בכנס שנערך בכנסת תחת הכותרת "שיבת ישראל להר הבית" בזמן שראש הממשלה בנימין נתניהו בחו"ל.

כבר לפני ארבע שנים, במהלך כינוס ראשי מפלגות הימין במרץ 2020, ימים ספורים אחרי הבחירות לכנסת, חשף נתניהו שקיבל הצעה מבן גביר, ולו היה נענה לה, היא "הייתה יכולה להבעיר את המזרח התיכון". בן גביר, שבאותה תקופה התמודד עצמאית לכנסת, ללא סיכויים גדולים לעבור את אחוז החסימה, דרש מנתניהו שיכריז על שינוי הסטטוס קוו בתמורה לפרישתו מהמרוץ, אך האחרון לא הסכים – ובעקבות זאת עשרות אלפי קולות של הימין נשרפו באותה מערכת בחירות. ולמרות המחיר האלקטורלי, ראש הממשלה ידע אז את מה ששר הביטחון שלו הכריז עכשיו לעיני העולם כולו.

Itamar Ben-Gvir is constantly trying to blow up the Middle East.



I categorically reject any ideas of hurting the Status Quo in the holy city of Jerusalem.