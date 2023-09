שוב אש בקווקז – המערכה השלישית במספר בין אזרבייג'אן לארמניה פרצה השבוע, שלוש שנים אחרי המלחמה הקודמת. התמונות שהתפרסמו ברשתות החברתיות חשפו את אמצעי הלחימה של כל אחד משני הצדדים: מאחורי חימוש צבא ארמניה עומדות איראן ורוסיה, מאחורי אזרבייג'אן עומדת ישראל. אומנם המערכה הזו מתנהלת במרחק 3,000 קילומטר מכאן, אבל היא שדה ניסויים לטכנולוגיה הישראלית – כלים איראניים מול כלים ישראליים בשדה הקרב.

המבצע הצבאי יצא לדרך בעוצמה רבה, וכבר בתוך פחות מ-24 שעות נרשמו כניעה והתחננות להפסקת אש בנגורנו קרבאך (או בשמה האחר, ארצאך). נציב זכויות האדם באזור עדכן כי לפחות 200 איש נהרגו, עשרה מהם אזרחים, ו-400 אחרים נפצעו. סבב הלחימה הקצר פרץ לאחר משבר הומניטרי כבד: במשך חודשים הטיל הצבא האזרי מצור כבד על המעבר היבשתי היחיד בין ארמניה למובלעת, והשבוע הפכה המתיחות להתנגשות.

אזור המחלוקת נגורנו-קראבך, או בשמו האחר ארצאך

שדה קרב 3,000 – קילומטר מישראל

ההרתעה שהכריעה והזעם הארמני

הכניעה של "הרפובליקה הארמנית של ארצאך" ביום רביעי סוללת את הדרך להעברת חבל הארץ של נגורנו קרבאך לשליטתה המלאה של אזרבייג'אן, לאחר קרוב ל-30 שנה. בתוך שעות מתחילת הקרבות כבר הסכימו הבדלנים לסיפוח אל אזרבייג'אן, לפירוז מלא של הכוחות הארמנים בנגורנו קרבאך ולהסגה של כל הכוחות הארמנים אל תוך ארצם. מסתמן כי הפחד מעוד מערכה שאינה שוות כוחות הכריע, הרבה בזכות היכולות המלחמתיות שמקורן בישראל – והזיכרון של הנזק הרב שהן הסבו בסבב הקודם.

עם עצירת המבצע הצבאי התחילו שיחות השלום והפסקת האש בעיר יבלאח (Yevlax) שבאזרבייג'אן – בעקבות החלטת הארמנים המקומיים לפרק את הממשלה ולהתפרק מנשקם. לאחר עצירת הלחימה פרסמו באזרבייג'אן תיעודים של לוחמים ארמנים של "רפובליקת ארצאך" נוטשים את עמדותיהם, ואלפי תושבי נגורנו קרבאך פונו מהאזור. הארמנים הביעו זעם מפורש והכריזו: "ישראל מעבירה נשק קטלני ומתקדם לאזרבייג'אן, נשק שמשמש נגדנו".

שיתוף הפעולה שמטריד את איראן הולך ומתהדק. מצעד צבאי בבאקו בירת אזרבייג'אן

תקיפה של אחד המל"טים שבידי צבא אזרבייג'אן | צילום: AP

הקשר המתהדק: מישראל – לשדה הקרב

מהתמונות והתיעודים שפורסמו בסבב הזה נראה כי אזרבייג'אן משתמשת בטילי קרקע–קרקע מסוג לורה (LORA) מתוצרת התעשייה האווירית. אלה טילים מדויקים נושאי רש"ק (ראש קרב) של 500 קילוגרם לטווח 500 קילומטר, בעלי יכולת דיוק בפגיעה של כעשרה מטר. בסרטון אחר נראה שימוש בטילי נ"ט (נגד טנקים) ספייק, מתוצרת רפאל הישראלית.

נבחן בשדה הקרב מול נשק איראני. שיגור טיל לורה של התעשייה האווירית הישראלית | צילום: התעשייה האווירית

טיל ספייק בפעולה | צילום: רפאל

מערכת היחסים בין ירושלים לבאקו בירת אזרבייג'אן מתהדקת וזוכה בשנים האחרונות לפומביות רבה מבעבר. ההתפתחות הזאת מתרחשת לאור הפתיחות הגדלה כלפי ישראל בעולם המוסלמי לאחר חתימת הסכמי אברהם, וכן על רקע המתיחות הגוברת של כל אחת משתי המדינות מול האויבת המשותפת איראן. זוהי ברית אינטרסים על רקע הקרבה הגיאוגרפית בין הרפובליקה האיסלאמית לאזרבייג'אן, ומהברית הזו נהנית האחרונה, שמחמשת את צבאה בתוצרת כחול לבן, פרי פיתוח התעשיות הביטחוניות הישראליות.

במברק אמריקני שנחשף בהדלפות ויקיליקס צוטט נשיא אזרבייג'אן כמי שאמר ב-2009: "היחסים בין ישראל לאזרבייג'אן הם כמו קרחון; 90% מהם – מתחת לפני המים". כמעט 70% מיבוא הנשק לאזרבייג'אן בשנים האחרונות מקורו בישראל, לפי המכון הבין-לאומי לחקר השלום בסטוקהולם.

מדובר במיליארדים של דולרים מדי שנה – הצבא האזרי הצטייד במל"טים לאיסוף מודיעין, בחימוש משוטט (מל"טים מתאבדים) ובטילי תמוז וטילי לורה לפגיעה במטרות אסטרטגיות. כוחות הצבא התחמשו גם בארטילריה, ברקטות ובתותחים – וחיל הים שודרג באופן ניכר.

הישג מהיר לאזרבייג'אן - בזכות הרכש מישראל. מצעד צבאי בבאקו, ארכיון

נשיא אזרבייג'אן ליד הרמס של אלביט | צילום: אלביט מערכות

התעשיות הישראליות מכרו כלי נשק ואמצעים רבים לשכנתה של איראן:

IWI – מערכות Lynx לשיגור רקטות לטווח 150 קילומטר

התעשייה הצבאית – רקטות מסוג LAR-160 לטווח 45 קילומטר

אלביט – תותחי אטמוס 2000 מתנייעים, מרגמות 120 מ"מ, מל"טים מדגם הרמס 450, הרמס 900, השבחת טנקי טי-72 מקומיים

התעשייה האווירית – מל"טים מדגם הרון, מל"טים מתאבדים (חימוש משוטט) מסוג הארופ, טילים בליסטיים מדגם לורה, טילי ברק להגנה מפני מטוסים – וטילים ומכ"מים מתקדמים של אלתא

רפאל – טילים נגד טנקים מסוג ספייק

מספנות ישראל – ספינות טילים וספינות סיור מדגם שלדג

ורינט – כלי ריגול וכלים לניטור תקשורת

NSO – רוגלת פגסוס

אזרבייג'אן הצטיידה גם בזירה הימית. ספינת סער 62 תוצרת מספנות ישראל | צילום: מספנות ישראל

עסקאות ענק בין ישראל לבאקו. הארופ של התעשייה האווירית | צילום: התעשייה האווירית

כל המערכות האלו כבר הופעלו במערכה הקודמת בין ארמניה לאזרבייג'אן לפני כשנתיים, ועכשיו הוטלו למערכה שוב – לאחר ששודרגו בעקבות הפקת הלקחים מהמערכה הקודמת ומהמלחמה באוקראינה. המהנדסים הישראלים למדו ותחקרו כיצד פעלו התוצרים, והתבססו גם על תובנות וניסיון הפעלה במבצעים הישראליים: בעקבות זאת הם הכניסו שיפורים ניכרים, שמביאים יעילות וניצול גדול יותר של כלי הנשק החדישים.

הנחיתות בנגב, רכש הנפט – ומערך ההגנה

באקו מנהלת בעת הנוכחית משא ומתן עם חברות ישראליות מתחומים שונים להגדיל את האספקה. בימים האחרונים נצפו מטוסי מטען של משרד ההגנה האזרי, שאוספים אמל"ח מסוגים שונים כולל טילים בליסטיים וכלי טיס, נוחתים בנמל התעופה עוּבדה בנגב.

במקביל רוכשת ישראל נפט מאזרבייג'אן: קרוב ל-30% מצריכת הנפט שלנו נשענת על הבארות שם, לצרכים רבים – מדלק למכוניות פרטיות ועד דלק סילוני למטוסי הקרב של חיל האוויר. תמורת זה מספקת ישראל לאזרים ידע ותשתית טכנולוגית נרחבים, כמובן מעבר לאספקת הציוד הצבאי. ישראל מסייעת לבאקו לבנות מערך הגנה ולפתח בה תעשיית ידע, בדיוק כמו מפעל המל"טים הישראלי שייפתח שם.

אחרי 30 שנה, המערכה הקצרה מקרבת את אזרבייג'אן לשליטה בנגורנו קרבאך

ישראל בחרה צד - מול ארמניה, הנתמכת בידי איראן ורוסיה

אזרבייג'אן נמצאת כעת בנקודת זינוק כלכלית שלא הייתה בה שנים: הגז והנפט המקומיים יכולים להחליף את הגז מרוסיה, ולשם כך באקו זקוקה למסדרון יבשתי שעובר דרך טורקיה לאירופה. זו הסיבה שגם האיחוד האירופי מגמגם בכל הקשור ללחימה העכשווית בקווקז: גם שם מבינים את הפוטנציאל העצום של אזרבייג'אן.

גם את המערכת הזו רכשה אזרבייג'אן. רקטת לינקס | צילום: אלביט מערכות

תותח אטמוס תוצרת ישראל | צילום: אלביט מערכות

העסקאות הללו הן עדות נוספת לחשיבות הרבה ליחסים עם באקו. הן יצאו לפועל למרות הלחץ שניסו להפעיל הארמנים בעצמם ובאמצעות הלובי הארמני ברחבי העולם נגד עסקאות האמל"ח בין ישראל לבין אזרבייג'אן. האיראנים אף טענו שישראל מנהלת מבצעי מודיעין רבים משטחה של אזרבייג'אן.

אזרבייג'אן רכשה גם טילי ברק כדי להגן עליה מפני מטוסים | צילום: התעשייה האווירית

בביקורו האחרון לפני חודש וחצי בבאקו, שהתקיים במרחק 100 קילומטר מאיראן, קידם מאוד שר הביטחון יואב גלנט את המשך שיתוף הפעולה בין המדינות בתחומי המודיעין והרכש. הביקור, שהעיד על המשך ההתקרבות המהירה, החשובה והדרמטית בין המדינות, הוא חלק ממערכה גדולה של ישראל לכונן חגורה בקווקז – "עניבת חנק" שתסייע לה לבודד את איראן כלכלית, מדינית וביטחונית. טהראן, מצידה, נלחמת ככל שביכולתה בניסיון ליצור חזית מאוחדת. ברית האינטרסים הזו מטרידה במיוחד את שלטון האייתוללות.