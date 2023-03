רבים בישראל הופתעו כשהמלחמה באוקראינה פרצה, לפני יותר משנה, אבל לא כולם. כשהדרמה התחילה להתפתח, התיקים של כמה וכמה ישראלים כבר היו מוכנים וארוזים, והם רק המתינו לאיתות הנכון מבחינתם שיבשר להם שהם בדרך לשם. בזמן שכלי התקשורת בישראל ובעולם כולו תיעדו תורים של עשרות אלפי בני אדם שניסו להימלט מאוקראינה עם פרוץ המלחמה, עשרות ישראלים (חלקם ילידי אוקראינה וחלקם גם לא) בחרו לעשות את הדרך ההפוכה – ויצאו לעבר הלא נודע והמלחמה הקשה.

שלושה מתוכם - וולף, אסקולד ואריה - נלחמים בימים אלה באוקראינה, לצד הצבא המקומי. מאז שהגיעו שלושתם למדינה המופצצת הם נלחמו כבר בקרבות הקשים ביותר, תוך ידיעה ברורה שהם מסכנים מאוד את חייהם, וכל יום עשוי להיות היום האחרון בחייהם. הם עברו מחזית לחזית, התגברו על קשיים מבצעיים ואישיים - ותיעדו את מה שעובר עליהם בלחימה מול הצבא של פוטין. בסדרת ריאיונות מיוחדת למגזין N12 הם סיפרו על המסע המפרך להצטרפות לצבא האוקראיני - ומשדרים מסר ברור ונוקב: "אוקראינה תנצח במלחמה, גם אם אני לא אחיה כדי לראות זאת".

אריה בן יהודה, בן 58, חי בארץ במשך שנים ארוכות. בשנת 1991 עלה לארץ מבריטניה, ושנה לאחר מכן התגייס לצה"ל – לחיל ההנדסה הקרבית. בתחילה גר בקיבוץ עמיעד בצפון, אולם די מהר עבר לתל אביב – שם הוא חי עד ליום פתיחת המלחמה. הוא רווק ואין לו ילדים, ובמשך 22 שנים מתנדב במשטרת ישראל. "ראיתי מה קרה שם עם הפלישה, מה שהרוסים עושים בכל מקום שבו הם נוגעים", הוא מספר, "ואמרתי לעצמי שאם יש כזה תור של אנשים שבורחים לפולין – אני חייב לבוא לעזרה".

אריה מיד הלך להתייעץ עם איש ביטחון בשגרירות אוקראינה בתל אביב: "שאלתי אם יש צורך שאבוא, הם ראו את המסמכים מהצבא, ואמרו 'יש מקום בשבילך'. נתנו לי איש קשר והגעתי לפולין, משם ברכבת ללבוב – ומשם לבסיס של מתנדבים. באתי בהתחלה עם בגדים אזרחיים לפולין, שם קניתי מדים והגעתי לליגיון. הביאו לי שכפ"ץ, אפוד ונשק – אבל ראיתי את המצב של הציוד ואמרתי שזה לא מתאים. הנשק היה בסדר, אבל השכפ"ץ והאפוד נראו כמו מהתקופה הסובייטית וממש לא חדשים, אז חזרתי לישראל ליומיים וקניתי ציוד צבאי. זה לא עלה הרבה כסף, אבל זה מציל אותי".

אסקולד סמוהורז'בסקי נולד באוקראינה בעיר בשם צ'רנובצ'י, לא רחוק מהגבול עם רומניה. "עברתי לישראל בשנת 2012, הייתי תושב קבע עד שנת 2019 – ואז קיבלתי אזרחות, אבל ב-24 בפברואר החלטתי שאני טס למלחמה. ב-1 במרץ כבר הייתי בנתב"ג בטיסה לפולין, עברתי את הגבול, וב-3 במרץ הייתי באוקראינה בלגיון הבין-לאומי".

הוא רווק, בן 27, ועד לפרוץ המלחמה עבד כמתקין סיבים אופטיים בחברות סלקום ואורנג' והתגורר ברחובות, שם חיים אימו ואביו החורג, אבל רבים מבני משפחתו – אבא, סבתא, דודים ובני דודים - עדיין באוקראינה. "סבתא שלי עברה לגור בבוצ'ה כחודש לפני תחילת המלחמה", אמר. "היא גרה שם עם דוד ודודה שלי, שמגדלים ילדים, וכשכל הבלגן התחיל הם הספיקו לברוח. הם ראו את המסוקים של הרוסים נכנסים לאוקראינה, יורים טילים – וברחו לצ'רנובצ'י ומשם לרומניה". בתקופה האחרונה, כך הוא מספר, חזרו סוף סוף לבוצ'ה.

"התיק שלי כבר היה ארוז, ידעתי שמשהו יקרה", הוא מסביר, "מאוד כאב לי שלא טסתי ב-2014, כשכל הבלגן התחיל, אבל הייתי אז ילד בן 19-18, חשבתי שהעתיד שלי בישראל ושזו לא המלחמה שלי, ואז המלחמה שם הפכה להיות כמו פה עם עזה – אנחנו יורים והם יורים, והכול נרגע קצת ואנשים שוכחים מזה, אבל כמה חודשים לפני תחילת המלחמה כבר החלו לדבר בארה"ב ובאירופה שרוסיה הולכת להיכנס ושיהיה משהו גדול ורציני, אפילו אמרו שקייב תיפול בתוך שלושה ימים".

"יש לי חברים שנלחמים כבר מ-2014, וידעו שהמלחמה תפרוץ, אז אמרתי לעצמי שאני כבר ילד גדול, ואם הם נכנסים אז אני הולך לעזור לאוקראינה, כי בסופו של יום זו המדינה שבה נולדתי וחייתי. יש לי בה בית, משפחה, חברים וכמעט סיימתי שם בית ספר. ברגע שהכול התחיל והתפוצץ לקחתי את התיק שלי, דיברתי עם כמה חברים, סגרנו כרטיסי טיסה והצטרפנו לעוד קבוצה של ישראלים".

וולף פרידמן בן ה-29 התגורר עד לפרוץ המלחמה בחיפה. הוא סיפר שהיה נשוי בישראל, אולם עם תחילת המלחמה הם החליטו לסיים את היחסים. הוא נולד בעיר דנייפרו באוקראינה, וכשהיה בן 20-19 עלה לארץ. הוא התגייס לחטיבה 7 בצה"ל, עבר קורס מפקדי טנקים, והיה מפקד טירונים בבסיס שיזפון. למען האמת, וולף אינו שמו האמיתי, כי אם השם שניתן לו בקרב חבריו לנשק באוקראינה: שמו האוקראיני הוא ויקטור, ובישראל הוא זאב. כשהגיע ליחידה חבריו שאלו לשמו, הוא סיפר על השם העברי – ומאז דבק בו הכינוי הקרבי שמסרב לעזוב אותו.

"לפני המלחמה עבדתי במכון כושר, הייתי מאמן אגרוף, קרב מגע וקרוספיט. פתחתי עסק פרטי לאימונים, מכרתי ציוד ותוספי תזונה לספורטאים", הוא מספר. "אבל איך שהגיעה הקורונה כולם פשוט איבדו הכול, העסקים נעצרו, וגם אני איבדתי הכול, אז התחלתי לעבוד בשמירה בבית החולים רמב"ם".

"ב-24 בפברואר, השעה הייתה 3:30 לפנות בוקר, הייתי במטבח והכנתי קפה לפני העבודה, עבדתי אז ברמת גן", סיפר, "פתחתי את ערוץ הטלגרם של דנייפרו, העיר שלי באוקראינה, סתם להתעדכן בחדשות, לא ידעתי שקרה משהו, הייתה הרגשה, כבר חודש לפני... אנחנו בישראל אולי רגילים, אבל באמצע אירופה זה מוזר – ופתאום אני רואה שכן, הלילה הם מפגיזים את הערים, התחילה המלחמה. אמרתי לעצמי 'יש לי ניסיון, הייתי מפקד טנק, אני חייל טוב, אז למה שאישאר פה אם נולדתי באוקראינה – אני חייב לטוס. אבא, אימא, סבא... כל החיים שלי נמצאים באוקראינה, אני חייב'".

וכך הוא יצא לדרך: "סידרתי את המזוודות, הייתה לי בעיה עם הדרכון שלא היה בתוקף, אז תוך שבוע הייתי מוכן, קניתי משהו כמו שכפ"ץ, וזו הייתה האופציה היחידה שיכולתי לקנות ולקחת איתי. טסתי מנתב"ג לפולין, נפגשנו עם כמה חבר'ה אוקראינים שעוזרים לחיילים החדשים מחו"ל, ויחד עם חבר מישראל הגענו לאוקראינה. בלילה כבר הגענו ללבוב ומשם עלינו על רכבת לקייב".

ההתחלה החדשה הייתה קשה עבור הלוחמים הישראלים. שלושתם מתארים אווירה כאוטית ומבולבלת בין הגורמים הצבאיים באוקראינה במהלך הימים הראשונים, ובמיוחד בכל הקשור למתנדבים הזרים. כל אחד מהם הוצב בתחילה בפעילות מקומית ולא התקפית או שנאלץ לעבור אימונים ממושכים, אבל כל אחד מהם, בנפרד, החליט שזה לא מתאים לו ורחוק ממה שהוא קיווה לו כשהחליט לצאת למלחמה. מאז, כל אחד עזב את היחידה שהוא הוצב בה, והצטרף לכוחות ההגנה "האורגניים" של צבא אוקראינה. שלושתם נשלחו להילחם בחזיתות הלחימה הקשות ביותר של המלחמה – עמוק בחבל דונבאס במזרח, בשחרור חרסון בדרום המדינה, וגם בעיר באחמוט, המקום שהפך לשם נרדף לגיהינום עלי אדמות במלחמה באוקראינה ובכלל.

"הגעתי ללגיון הבין-לאומי באירפין ובבוצ'ה וראיתי מה קרה שם, זוועה שאתה לא יכול לדמיין אפילו", סיפר אריה. "את מה שראיתי שם לא אשכח בחיים שלי: גופות על הרצפה, ידיים קשורות מאחורי הגב, אנשים ירויים בראש, ואחרי זה אפילו דרסו אותם עם טנק. ככה ראיתי את כל הרחוב הראשי – כל חמישה מטרים גופה".

"הייתי שם במשך כשלושה חודשים ואז עברתי לצבא האוקראיני האמיתי. לא כל כך הסתדרתי קודם עם האנשים והמפקדים, הם לא יודעים מה לעשות עם המתנדבים ולא היה מישהו שיכול לתרגם לנו בצורה טובה. כל אחד הגיע ממדינה אחרת והביא שיטת עבודה אחרת והיה קשה להיות בקבוצה ולעבוד יחד, אז אמרתי לעצמי שאני חייב לעבור למקום אחר, אז התגייסתי לצבא האוקראיני, ושם אני עד עכשיו".

"הייתי בין הראשונים שהצטרפו ללגיון הבין-לאומי, וככה התחילה הדרך שלי במלחמה הזאת", מספר אסקולד. "היו בערך שבועיים של אימונים וסידורים, ואז בוקר אחד ב-5:00 התעוררנו מפיצוץ מאוד רציני, ואנחנו מבינים שזה היה טיל קליבר שהתפוצץ משהו כמו 50 מטר מבניין המגורים שלנו. נשמעו עוד המון פיצוצים, מטוסים טסו בשמיים, הבנו שהסיפור מאוד רציני, רצנו לבניינים שליד, ובמשך כשבוע נאלצנו לחיות ביער הסמוך".

אסקולד סיפר שאחרי כמה ימים הגיע מפקד שאמר להם שנדרש מהם להמשיך להתאמן במשך חודשיים שלמים נוספים. "אז יצאתי קדימה ואמרתי: 'שמע, אני אומנם תושב של מדינה אחרת, אבל אני גם אוקראיני ובאתי כדי להגן על המדינה שלי, אז אין מצב שאני מחכה עוד חודשיים למשהו, כי עכשיו יש מלחמה ועכשיו הורגים אנשים ברחובות קייב'. אז אותו מפקד פשוט אמר לי שאני לא מתאים, ואני ועוד כמה חברים פשוט הסתלקנו. חלק הצטרפו ללגיון הגיאורגי ואני ועוד חבר הלכנו איתם, אבל גם שם לא היה סדר והם לא ידעו להתמודד עם לוחמים מכמה מדינות".

בשלב הזה, הוא מספר, הוא וחבר נוסף שעלה מאוקראינה לישראל החליטו פשוט לנצל את האזרחות הנוספת שלהם, ולהפסיק להיחשב זרים בארצם. "שנינו אוקראינים, אז אמרנו שיש גם דרך אחרת – פשוט נגיע ללשכת גיוס מקומית ונתגייס כמו אזרחים. מישהו מהחברים סיפר שיש גדוד בשם סוובודה (חירות), גדוד של מתנדבים, והם 'לוקחים את כולם'. יום למוחרת כבר תפסנו עמדה באזור קייב".

גם וולף חווה רגעים לא קלים בכלל בתחילת שהותו באוקראינה, וגם לו לקח זמן רב עד שהבין מה עליו לעשות כדי להצטרף לכוחות הלוחמים. בשלב ראשון הוא תהה לאן עליו להגיע, ואז מצא חבר ישראלי שניסה לשכנע אותו להצטרף ליחידה של לוחמים ישראלים באוקראינה. הניסיון הזה לא צלח, ואז, במקרה, מצא את התחנה הבאה שלו. "נתקלתי בלבוב בשיחה של קבוצת אנשים, חלקם במדים, ששוחחו על ציוד, נשק, יחידה. אמרתי שאשאל אותם, מה כבר יכול להיות, ובאמת אמרו לי: 'הגעת למקום הנכון'". וולף וחבר נוסף הגיעו למשרדי יחידה מיוחדת בעיר, שם נתנו פרטים אישיים וסיפרו על הרקע הצבאי שלהם. בתוך זמן קצר הוצבו בקייב למשימתם החדשה: ציד סוכנים רוסים ברחבי הבירה האוקראינית.

"הבנתי מבחינתי שזה אחלה של דבר כדי להתחיל ולהבין מה קורה ומי נגד מי", הוא מספר על אותם ימים, שנדמה היה שבכל רגע עלולים סוכנים רוסים לפשוט על הבונקר של זלנסקי. "התחלתי שם, אבל החבר שלי נאלץ לחזור לארץ. נשארתי לבד, ומשהו כמו חודש וחצי עבדתי בקייב וחיפשתי סוכנים רוסים. היו משימות קלות יותר ופחות, ירינו, היינו בקרבות בתוך העיר, אבל אז פשוט הבנתי שזה לא מה שחיפשתי, כי הגעתי למלחמה ובתכל'ס אני עובד כמו שוטר. אז אמרתי לחבר'ה בצורה יפה: 'תודה רבה, אוהב אתכם מאוד, אבל אני רוצה להמשיך הלאה', והלכתי לחפש מקום בחזית".

"אותו חבר מישראל יצר קשר ואמר שחזר לאוקראינה, הוא לקח אותי ואמר לי שנתקדם יחד. הצטרפנו ללגיון הבין-לאומי, ושם התחיילנו בצורה מסודרת – חתמנו על טפסים, קיבלנו נשק, מדים, והתחלנו לעבוד. נשלחנו בהתחלה לאזור דונבאס, ואחרי זה הגענו לחארקוב, שם עשינו כמה משימות, אחת מהן קשה במיוחד: לא קשה בהכרח מבחינת זה שיורים עליך כל הזמן, אלא כי נאלצנו לצעוד תוך כדי לחימה לאורך 47 ק"מ. הצוות שלנו, שנקרא "מסדה 6", היה בתוך יער, לבד ובלי סיוע, והטמנו מוקשים לכוחות הרוסיים באזור".

וולף נזכר באחד ההישגים המבצעיים הגדולים שלהם: "הצלחנו לפוצץ משאית BTR של הרוסים שהייתה עמוסה בחיילים – ואז הם הבינו שצבא אוקראינה עובד כאן, והם התחילו להרים רחפנים כדי לתפוס אותנו. BTR נוסף הגיע וניסה לירות כדי לנסות להבין איפה אנחנו, אבל הם לא הצליחו. גם סיירת מיוחדת של הרוסים הגיעה ליער וניסתה לתפוס אותנו, אבל אנחנו התקדמנו והם תמיד היו אחרינו – שמענו וראינו אותם, אבל הם לא תפסו אותנו. הם השתמשו בהרבה תחמושת, ורק במזל יצאנו משם רק עם פצוע אחד".

אחרי המשימה בחארקוב, הכוח של וולף הגיע לקייב, אולם שם הוא התפרק – אותו חבר ישראלי שוב החליט לעזוב ואמר לו שהוא יכול להמשיך לפקד על החיילים בעצמו. "שם חבר'ה יהודים נוספים הצטרפו, ובערך חצי מהצוות המשיך איתי. הקמתי צוות חדש בשם 'מסדה', הכנו תגים מיוחדים של הכוח, ובאופן רשמי הצטרפנו למודיעין צבא אוקראינה. עבדנו במיקולאייב במטרה לדחוף את החזית בחרסון. עבדנו כל יום שלוש פעמים ביום, הייתי מפקד של 12 איש מכל העולם, תפקדתי גם בשש משימות שונות כמפקד טנק, והצלחתי לפתוח התקפה במקום שעד אז לא הצלחנו. ביצענו המון משימות סביב השעון, איבדנו הרבה חברים, וקיבלנו ניסיון שאי אפשר להסביר אותו בכלל".

וולף נמצא כעת בקייב, הרחק מגזרת הלחימה. הוא נאלץ להתאושש מסדרת פציעות קשה שנגרמו לו במסגרת הקרבות, לאחר שספג שלוש פציעות הדף קשות. "אני עובר הרבה טיפולים, אבל כמעט כל יום אני נופל מכאבי ראש חזקים מאוד ולא מצליח לעמוד על הרגליים אפילו, לפעמים אני לא מרגיש את האדמה תחתיי, אז כרגע אני לא יכול לחזור למלחמה כי אני לא רוצה להיות הבעיה של החיילים שאיתי או שאעשה איזו טעות, אני פשוט מחכה שזה יעבור".

"פציעת הדף אחת ספגתי באזור חרסון, ההפצצות היו פשוט חצי מטר מאיתנו, היינו משהו כמו 40 איש בשדה פתוח בלי מחסה, הצבא האוקראיני היה אמור לסגור בלילה את השמיים לכלי טיס ורחפנים של הרוסים, אולם זה לא קרה, או שפשוט לא עשו את זה טוב. התחלנו תנועה והרוסים זיהו אותנו והתחילו להפציץ אותנו בפצצות 120 מ"מ. הייתי עם העכבר (אמצעי ראיית לילה, א"ר) על הפנים, ואיך שהתחילו להפגיז אותנו לא הספקתי להזיז אותו – ורסיס מאחת ההפצצות פגע בו והעיף אותו מהפנים שלי. באמת יש לי מזל ואלוהים היה איתי שהפנים עדיין אצלי והעכבר כבר לא".

גם אריה נשלח בחודשי הקיץ להילחם בקמפיין השחרור של חרסון. "בחודש ספטמבר היו לנו שלוש משימות קשות – בראשונה נדרשנו לקחת עמדה של רוסים. קיבלנו פקודה להישאר שם עד שיגיע חיל הרגלים של אוקראינה, והיינו שם כשעתיים. אז הגיעו כ-30 אוקראינים שהיו אמורים לתפוס עמדה אחרת במרחק של כ-100 מטר בהמשך, והתפקיד שלנו היה לסייע בחילוץ שלהם אם משהו משתבש. בקושי עברה דקה אחת, והופיעו ארבעה נגמ"שים רוסיים, מטוס ומסוק קרב, וכך החל הקרב. קיבלנו הוראה לחלץ את 30 הנפגעים: כמעט כל מי שהגיע להחליף אותנו לא חזר בחיים".

"במשימה אחרת שוב נדרשנו לתפוס עמדה ולשמור עליה עד שיגיעו הכוחות החדשים – יומיים לאחר מכן. זמן קצר אחרי שהשתלטנו על העמדה הגיע טנק רוסי והתחיל להפגיז אותנו, וגם רחפנים שזרקו עלינו רימונים מלמעלה. כמה חבר'ה שלנו נהרגו ונפצעו, ונכנסנו לשוחות של הרוסים כדי להסתתר מהטנק. פגז של הטנק פגע ממש איפה שישבתי והעיף אותי 10 מטר באוויר".

"איבדתי הכרה ולא יודע כמה זמן עבר, אולי כמה שעות, התעוררתי וכולי מכוסה אדמה ועלים. אנשים מצאו נעל שלי ודיווחו שנהרגתי, השאירו אותי שם והתחילו לחזור. התעוררתי, נגעתי בידיים וברגליים כדי לדעת שהכול בסדר וראיתי שנשארתי שם לבד. קיבלתי זעזוע מוח אבל לא נפצעתי, והצלחתי לחזור ברגל לבסיס שלנו. בתוך שבוע חזרתי להילחם".

לאחר הקרבות הקשים בדרום, עברה יחידתו של אריה להילחם בחזית המזרחית. שם, באחת המשימות, הוא שוב נפצע. ההאמר שעליו נסע עלה על מוקש, ובאוויר מסביב שוב הופיעו רחפנים שהטילו רימונים. "תוך כדי שהם יורים עלינו השבנו אש, והגיע האמר שני כדי להוציא אותנו משם, ואז נסענו אחורה לכיוון הבסיס, אבל גם הוא חטף הפגזה והיינו חייבים, שני צוותים, להתקפל משם רגלית לכיוון הבסיס".

