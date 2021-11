קירל אינסטינקט: נועה קירל היום היא הכוכבת הכי גדולה בארץ, ולא רק לילדים. כל שיר שלה הופך ללהיט והיא חיה על קו ישראל-ארה"ב כבר יותר משנה, בניסיון לעשות את זה בגדול גם מעבר לים. "באתי לראות את השלט שלי בטיימס סקוור, אני לא מאמינה שאני אומרת את זה", היא מודה בהתרגשות וגם אימא שלה אילנה חוגגת את המעמד: "הפנים שלך פה, זה מטורף". צפו בריאיון המלא

"השלט מציין את הסינגל החדש שלי", מבהירה קירל - ומצטלמת לסלפי ברגע הגדול. ב-2020 היא חתמה על חוזה הקלטות נחשק עם אטלנטיק רקורדס והוציאה מאז שני שירים - Please Don't Suck ו-Bad Little Thing. בינתיים אף אחד מהשירים עוד לא הפך ללהיט האחד שכבש את העולם והזניק לה את הקריירה הבין-לאומית, אבל קירל לא מוותרת.

"הרווחתי את המקום שלי בעבודה קשה". נועה קירל והשלט בטיימס סקוור | צילום: חדשות 12

"הפנים שלך פה, זה מטורף". נועה קירל ואימה אילנה בטיימס סקוור | צילום: חדשות 12

"בגלל שפה מכירים אותי אז שואלים 'נו, נו, מתי? אז מה עושים? אז מה האסטרטגיה?' אז חברים, זה לוקח זמן, לא קורה בשנייה אחת", היא מסבירה. "האסטרטגיה היא להוציא כמה שיותר שירים כדי שיהיה לי רפרטואר ואני אתחיל להופיע ולפגוש קהל מהשטח ולגדול עם זה".

ומתברר שהיא התכוננה לזה זמן רב: "אני זוכרת שהייתי בת 10 והייתי בחדר עם עצמי לבד לחלוטין ועשיתי שיחות באנגלית עם עצמי כאילו אני מסבירה למנהלים למה כדאי להם לקחת אותי, כשהייתי בת 10. כבר אז הייתה לי את ההבנה, עוד לפני שהצלחתי פה, שזה מה שאני רוצה – הבמות הכי גדולות בעולם".

"באתי לראות את השלט שלי בטיימס סקוור, לא מאמינה" | צילום: חדשות 12

כשמסתכלים עליה מהצד באירוע התרמה של FIDF לצה"ל בניו יורק, מבינים סופית שנועה כבר לא בת 14. גם המבוגרים כבר מכירים אותה ואת הלהיטים שלה, אפילו אלו שחיים בקצה השני של הכדור: "תזכרי אותי כשתהיי בזינוק מטאורי, בפסגת העולם", אומר לה אחד הנדבנים. "ניגשו אליי המון תורמים מבוגרים, אני לא יודעת בכלל איך הם הכירו אותי אבל הם הכירו אותי טוב, הם דיברו איתי ואמרו 'איזה כיף שאת פה ואנחנו נורא מתרגשים', לא יודעת איך הם מכירים אותי בכלל", היא מספרת.

"הצוות בארצות הברית עף על זה ששרתי במדים" | צילום: חדשות 12

מזל שעוד לא התפוצצת בארצות הברית כי אז היה אולי קצת מביך לא, שאת מופיעה פתאום עם מדים?

"לא מביך, אולי זה היה קצת מוזר, אבל הצוות שלי בארצות הברית מאוד אהב את זה – אמרו לי 'את לוחמת? את לוחמת? ואמרתי 'כן, כן'".

כן, מכרת להם לוקשים שאת לוחמת?

"בהתחלה אמרתי כן, אחר כך התחלתי להסביר 'לא, אני מופיעה, אבל יריתי בנשק בטירונות, זה נחשב' והם לא יודעים מה זה".

ועד שתכבוש את העולם, היא שוב בפסטיגל – החנוכה הרביעי שהיא כובשת את הבמה הזו. אבל השנה, בפעם הראשונה בחייה, היא נאלצה להבריז לקהל: "נועה לא הרגישה טוב, היא אושפזה ל-24 שעות", עדכן חנוך רוזן את הילדים. "עלה לי החום, היה מאוד גבוה, והרגשתי כאבים בכל הגוף. לא ידעתי מה זה אז המשכתי להופיע כרגיל", היא מסבירה.

נאלצה לפספס הופעות בגלל אשפוז. קירל בפסטיגל | צילום: חדשות 12

ובין לבין נחה? שותה תה?

"במיטה רועדת מקור, לוקחת כדורים והכול וחייבת לעלות כי אין ברירה. ואז למוחרת קמתי עם חום יותר גבוה אפילו וכאבים ממש, ועם ההיסטוריה שלי עם הכליות – יש לי כליה אחת שהפסיקה לגדול בגיל 10 חודשים - ואז עשיתי בדיקות ואז גיליתי שיש לי דלקת בכליה אז באותו הרגע אמרו 'אוקיי, את נשארת פה לאשפוז'. אמרתי להם 'מה אשפוז? יש לי שתי הופעות עכשיו בחיפה בפסטיגל, ילדים מחכים'"

היה משהו מאפס בזה שראית שהנה, יכולים להסתדר גם בלעדייך?

"לגמרי. אני בנאדם רגיל, אני יכולה להיות חולה ואני לא הולכת לעבודה היום כי אני לא מרגישה טוב ויש לי חום, אלוהים נתן סימן – תעצרי שנייה".

ואם על 24 שעות בבית חולים כל המדינה מדברת, אז מה הפלא שהפרידה שלה מיהונתן מרגי הייתה רעידת אדמה ששברה את ליבם של המעריצים הצעירים. אלא שנועה כבר מזמן התגברה על הפרידה ועכשיו היא אפילו צוחקת עליה בפרסומת החדשה של יס בכיכובה. רק לוודא שלא התבלבלתם – לא מדובר במרגי, אלא בכוכב רשת מפורטו ריקו בשם לונאי, שדומה לו שתי טיפות מים והובא במיוחד לצילומים.

אל תתבלבלו - זה לא מרגי | צילום: החדשות 12

שמעת על השם מרגי עד היום?

"לא, מה זה?", עונה לונאי וקירל צוחקת.

הנה תמונה שלו, מה אתה חושב עליו?

לונאי: "אני לא יודע, החבר שלך?"

קירל: "האקס שלי"

נראה דומה, לא?

לונאי: "קצת, כן. התספורת – אבל אני פורטוריקני, והוא מישראל, לא?". קירל מאשרת - ומנסה ללמד אותו עברית על הסט.

פה את באופן עצמאי, יזום, עושה קצת מסחרה מהחיים האישיים שלך

"אני לא רואה את זה כמסחרה, אני רואה את זה כהומור. ואני אוהבת להתייחס לפעמים לדברים בהומור. הייתה כל כך הרבה דרמה עם הפרידה ומה לא היה – פרשנית שפת גוף וטירוף ושמועות. ראיתי 'מחקרים' שאנשים ממש חקרו איך בעצם שיקרנו לכולם, דברים הזויים. אז אפשר פתאום להסתכל על זה רגע בהומור ולהגיד 'הכול טוב, אנחנו ילדים. כל ילד בן 20 עובר דבר כזה בחיים שלו'".

"אמרו ששיקרנו, קראתי דברים הזויים". קירל ומרגי | צילום: נועה קירל, יח"צ

קירל, למי ששכח, פרצה לפני כמעט 7 שנים עם הקליפ הפרובוקטיבי "קילר", כשהייתה בקושי בת 14 ועוררה סערה גדולה. זה היה קליפ ששידר לא מעט מיניות ומי שעמדה במרכזו הייתה תלמידת חטיבת ביניים, ועוד עם הורים שעודדו אותה לעשות את זה. היה אפשר לחשוב אז שמדובר בגימיק חולף שיעבור כמו שהופיע, אבל מאז נועה התבגרה, עברה דרך ארוכה והוכיחה כבר מזמן שכדאי לנו להתייחס אליה הרבה יותר ברצינות.

"פשוט עשיתי משהו חדש, שלא היה לפני כן יותר מדי פה – נערה צעירה כוכבת פופ", היא מדגישה. "אנשים בהתחלה לא כל כך הבינו מה זה. בחו"ל ביונסה התחילה בגיל 13, בריטני ספירס התחילה בגיל 5 ופה זה היה ממש חדש. אבל אחרי שהפנימו שיש פה משהו שהוא מעבר לפרובוקציה ומעבר לגימיק, אז אנשים הבינו שזה הרבה יותר רציני מזה. הרווחתי את המקום שלי בעבודה מאוד מאוד קשה, וזה לא קרה ברגע".

היום לא רק שהיא המיינסטרים בהתגלמותו, היא נחשבת בעיני הורים רבים כדוגמה ומופת לילדים שלהם: "דוגמה של עבודה קשה, באמת צריך לעבוד קשה כדי להגיע למטרות שלנו – אם זה גם בדימוי גוף. אימהות אומרות שהצלתי את הילדות שלהן מאנורקסיה, אז בכל הזדמנות שיש לי אני אשתמש בכוח הזה למסרים חיוביים כאלה". אלא שבתקופה האחרונה המראה החיצוני שלה השתנה לא מעט. ניכר שהיא ירדה במשקל והיא התחילה לשתף את העוקבים שלה באימוני הכושר שלה.

יש גם כאלה שחושבים שאולי אפילו את נכנעת לתכתיבי הרזון

"ממש לא, אני לא חושבת שאני נראית כמו מישהי שנכנעת. עשיתי את זה בשביל עצמי, בשביל הכיף שלי, בשביל להרגיש בריאה וחזקה"

"מגיל 10 חלמתי על הבמות הכי גדולות ותרגלתי ריאיון באנגלית" | צילום: חדשות 12

היה על זה אגב דיבור בארצות הברית? בהקשר של הקריירה שם? לא הייתה איזו דרישה?

"אפילו לא לרגע. בארצות הברית הכי אין קטע של מידות ושל מראה, זה כל כך מגוון – ממש ממש לא. אבל בחו"ל אגב אין זמרת שלא מתאמנת, אין דבר כזה – הן צריכות להיות בכושר, להופיע ולעשות טורים בכל העולם"

אבל לא בגלל ההקשר של הרזון

"לא, ממש לא. אני לא נשקלת ואני לא עושה את זה כדי להרזות או כדי לשנות את הגוף שלי. אני לא מישהי אחרת עכשיו, לא צריך להיסחף".

מצד אחד היא כבר כוכבת מנוסה ומבוססת שמנהלת קריירה מרשימה, ומצד שני היא עדיין ילדה בת 20 מרעננה שגרה עם ההורים. "יש בזה משהו שהוא מאוד רגליים על הקרקע. אני חוזרת לפה ואני פשוט נועה, חושבת עם אימא שלי מה נכין לצוהריים מחר ואיזו עוגה אני הולכת להכין. אני לא טובה בבישול אבל אני נורא אוהבת".

כשאת מכינה עוגה מי מנקה בסוף את הכלים?

"ברור שאימא. סתם לא, אני עוזרת – אני שואלת אותה 'אימא את צריכה עזרה? היא עונה 'לא ממי, אני בסדר' 'טוב, אני הצעתי (צוחקת)"

כוכבת? בגיל 20 היא עדיין גרה עם ההורים | צילום: חדשות 12

זה לא קשור לזה שאת כוכבת

"לא לא לא, ממש לא. פה אני לא כוכבת, שתבין. את אף אחד זה לא מעניין מי אני ומה אני. כשאומרים ליד אבא שלי את המילה כוכבת אז הוא אומר 'היא ממש לא כוכבת'. הוא אשכנזי אז הוא תמיד מוריד ומוריד", היא צוחקת.

ראית את הפרודיה של יוני רכטר למיליון דולר?

"וואו, ברור. זה היה מדהים – מרגש בטירוף"

מרגש??

"יוני רכטר עשה קאבר לשיר שלי, אתה יכול לקרוא לזה פרודיה ואתה יכול לקרוא לזה באיזה שם שאתה רוצה – הוא עשה את זה וזה מכובד מאוד, זה אומר הרבה"

אבל לגופו של עניין, מה יש לך באמת לומר על הביקורת שהשירים הם פלסטיק ולא אותנטיים?

"הכול במעטפת פופית ומגניבה כי זו מי שאני ואני רקדנית ופרפורמרית וזה הקטע שלי, אבל הטקסטים והמסרים אף פעם לא יהיו ללא תוכן"

ומה לגבי לשתף גם בפגיעות או בחולשות, לא רק בעוצמה?

"יכול להיות שאני אעשה את זה בעתיד, יכול להיות. אני בסך הכול בת 20, עדיין ממשיכה להתפתח בכל יום ויכול להיות שזה גם יבוא"

"אני לא מישהי אחרת עכשיו, לא צריך להיסחף" | צילום: חדשות 12

האמת היא שקשה לבוא אליה בטענות. היא כל כך צעירה וכנראה לא חוותה בחיים שלה נפילות שקשה לקום מהן, אז מה הפלא שגם העתיד שלה נראה ורוד? "עלה במוחי רעיון לתסריט לסרט שמבוסס על החיים שלי אבל בקיצוני, באנגלית אני מסבירה שזה מבוסס באופן רופף (Loosely Based) על החיים שלי".

בריאיון היא מספרת קצת על הצעד הבא: "כשפיתחנו את הרעיון הזה התחלנו לחפש מפיקים, מי הולך להפיק את הסרט הזה. WME, החברה שלי שם, שאלה אותי מה תפקיד החלומות שלי וישר אמרתי 'סטפ אפ' - ריקודים, שירים, מוזיקה, זה הכי אני בעולם. אז הצליחו להביא את אריק פייג, המפיק של סטפ אפ, שגם הפיק בין היתר את 'דמדומים', 'משחקי הרעב', 'לה לה לנד' - סרטים 'קטנים' באמת, הוא נורא האמין בתסריט. אני לא יכולה להרחיב אבל הוא האמין ברעיון של הסרט, זה ענק"

"הטקסטים והמסרים אף פעם לא יהיו ללא תוכן" | צילום: חדשות 12

בתור רענני אני מתרגש, את עומדת לשים את רעננה על המפה

"Raa'nana is going to be big", היא עונה בחיוך. "תמיד שואלים מאיפה אני ואני אומרת שרעננה זה 20 דקות מתל אביב כי אף אחד לא יודע באמת איפה זה רעננה, אבל אני הולכת לשים את רעננה על המפה".