"יש אנטישמיות - אבל עובדים בשיתוף פעולה מלא עם הממשלה וארדואן": רק לאחרונה נשיא המדינה יצחק הרצוג קיבל שיחת טלפון מפתיעה מנשיא טורקיה רג'יפ טייפ ארדואן. מדובר בסוג של התחממות ביחסים בין המדינות – אחרי שב-20 השנים האחרונות הם חוו בעיקר משברים. בעוד שבישראל כבר התאהבו מזמן באוכל הטורקי ובבתי המלון – בטורקיה נמצאת גם קהילה יהודית שמושפעת מכל צעד וצעד של ישראל. "בזמן המצב האחרון בעזה – מוסלמים קיצוניים רצו למנוע מאיתנו ללכת לבתי הכנסת בגלל אל-אקצא", סיפר יהודי תושב איסטנבול.

הקהילה היהודית בטורקיה נחשבת לאחת מהוותיקות בהיסטוריה של העם היהודי, היא מוזכרת כבר בתקופת האימפריה הרומית, בכתביו של יוסף בן מתתיהו שתיאר את הקהילה גדולה שהייתה שם. על פי ההערכות, הקהילה מונה היום בין 10 ל-15 אלף בני אדם – רובם מתגוררים באיסטנבול. "יותר יהודים עוברים לאחרונה לגור גם בצ'ישמה ובבודרום", סיפר ברהם סיניק, האחראי על העלייה בהתאחדות יוצאי טורקיה בישראל. נשיא ההתאחדות אובי גולרשן הוסיף: "גם השכונות של היהודים השתנו, אין כמו בעבר שכונה יהודית של ממש, שהייתה בעצם אזור שלם של רק יהודים".

There are about 30-40 Jews living in Ankara today, including foreign diplomats, not enough to sustain a functioning synagogue on a regular basis, though they do try to have a Minyan on Yom Kipur and high holidays... pic.twitter.com/Pn3sy0pWde