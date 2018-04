מייסד ומנכ"ל פייסבוק מארק צוקרברג מתייצב הערב (שלישי) בפני הסנאט האמריקני כדי לענות על שאלות בנושא מסירת פרטיהם של 87 מיליון ממשתמשי הרשת החברתית. במקביל הודיעה חברת פייסבוק ישראל הערב ייתכן שמידע של 47 אלף ישראלים דלף לחברת קיימברידג' אנליטיקה. הצטרפו לשידור הישיר.

בעדותו מול הקונגרס אמר מארק צוקרברג: "אני אחראי לכל מה שקורה פה. יש לנו אחריות לא רק לבנות כלים אלא לוודא שנעשה בכלים האלה שימוש לטובה, אני מחוייב לכך שנעשה את זה כמו שצריך וזה כולל את היכולת לשמור כמו שצריך על המידע של המשתמשים - דבר שנכשלנו לעשות".

צוקרברג סיפר על 3 הפעולות שפייסבוק נקטה מאז התפוצצה הפרשה: "ראשית אנחנו חוקרים לעומק מה בדיוק עשתה קיימברידג' אנאליטיקס. אנחנו חוקרים עכשיו כל אפליקציה שהייתה לה גישה לכמות גדולה של מידע, מדובר בעשרות אלפי אפליקציות. אם נגלה אפליקציה שניצלה את זה נחסום אותה מפייסבוק ונודיע לכל מי שהושפע שהמידע שלו נגנב. בנוסף, אנחנו נוודא שמפתחים לא יוכלו לקבל גישה לכל המידע הזה".

בנוגע למעורבות הרוסית בבחירות 2016 צוקרברג הודה, איחרנו בתגובה שלנו: "היינו איטיים מדי בזיהוי המתקפה הרוסית ב-2016. אנחנו נמצאים עכשיו בשנת בחירות חשובה לא רק בארה"ב אלא בעולם כולו ואנחנו רוצים לוודא שאנחנו עושים הכל כדי לשמור על היושרה של הבחירות האלה. מערכות הבחירות בצרפת ובגרמניה היו מוצלחות יותר - הצלחנו לזהות בצורה טובה יותר משתמשים מזוייפים שמפיצים פייק ניוז. ישנם אנשים ברוסיה שהעבודה שלהם היא לנצל את המערכת שלנו לצרכים שלהם, אנחנו במירוץ חימוש נגדם".

"אנחנו נאמת את הזהות של כל גוף שרוצה לפרסם קמפיין פוליטי אצלנו ונוודא שמדובר ביישות אמיתית ולא מזוייפת", אמר צוקרברג. "אנחנו נעשה את אותו הדבר גם עם מנהלים של עמודים גדולים בפייסבוק. בנוסף לבדיקת אמיתותו של הפרופיל המפעיל, אנחנו נבדוק גם מאיפה הוא מופעל ובכך נקשה על משתמשים רוסים שמנסים לנצל את פייסבוק".

בנוגע לחקירות המעורבות הרוסית בבחירות שמנהל החוקר המיוחד רוברט מולר, סיפר צוקרברג כי הוא "מאמין שעובדי פייסבוק תושאלו ותוחקרו על ידי המשרד של מולר. אני רוצה להבהיר: אני לא בטוח אם העובדים שלי קיבלו זימון לחקירה אבל אני יודע שאנחנו עובדים בימים אלו עם המשרד בשיתוף פעולה".

אחד הקטעים החזקים בעדותו של צוקרברג הגיע לאחר שחבר קונגרס ביקש ממנו לשתף את שם המלון בו הוא לן ועם מי התכתב בשבוע האחרון. "אני מעדיף שלא לחשוף את המידע הזה כאן בפומבי" ענה צוקרברג, הסנאטור מצידו השיב עקיצה: "זו בדיוק הנקודה שאנחנו מדברים עליה: מגבלות הזכות שלך לפרטיות. כמות המידע האישי שנחשף באמריקה המודרנית בשם 'הרצון לחבר בין אנשים ברחבי העולם', זה הדברים שאנו דנים עליהם כאן".

ההודעה שקיבל משתמש ישראלי | צילום: מתוך פייסבוק

בזמן עדותו בקונגרס של צוקרברג מניית פייסבוק רשמה זינוק: המנייה רשמה את הגידול היומי הגדול ביותר שלה מאז אפריל 2016 ובסיום יום המסחר ערכה של מניית פייסבוק עמד על 165.38. העלייה מהווה סימן לכך שהמשקיעים מתרשמים מתשובותיו של צוקרברג, שככל הידוע אינו מודע לזינוק בערך המנייה הצהיר בפני הסנאט: "תמיד תהיה גירסה חינמית לפייסבוק".

בינתיים כאן בארץ, מפייסבוק ישראל נמסר כי "לאחר בדיקה יסודית, ההערכה שלנו, לגבי מספר האנשים שייתכן שהמידע של חבריהם נחשף: 28 ישראלים בלבד התקינו את האפליקציה וייתכן שהושפעו עוד 46,986". מדובר בגולשים שחבריהם התקינו את האפליקציה.

בין אותם 47 אלף משתמשים שפרטיהם דלפו, גם אחד ממפעילי העמוד של ראש הממשלה בנימין נתניהו, יועץ הניו מדיה שלו יונתן אוריך. כעת לא ברור אם גם המידע של אותם משתמשים שרק עשו לייק לעמוד של ראש הממשלה דלף גם הוא. מדובר באחד העמודים הפופולריים ביותר בפייסבוק בישראל, עם יותר משני מיליון עוקבים. בליכוד הבהירו: "אין שום דליפת מידע מעמוד הפייסבוק של ראש הממשלה נתניהו".

צוקרברג, ארכיון | צילום: AP

בתגובה לביקורת הציבורית, פייסבוק מאפשרת כעת ל-2.2 מיליארד משתמשיה לבדוק אם הם חלק מ-87 המיליון שהמידע האישי שלהם נשאב ללא אישור בידי חברת "קיימברידג' אנליטיקס". משעות הבוקר גילו כבר גם מספר ישראלים כי הם בין המשתמשים שמידע דלף מחשבונם.

כדי לעשות זאת, יש להיכנס לאפשרות "אפליקציות ואתרים" שנמצאת בקישור הבא תחת הגדרות, ובשורת החיפוש יש להקליד "This Is Your Digital Life", שם האפליקציה בה עשתה שימוש "קיימברידג' אנליטיקס". אם מצאתם, כנראה שהמידע האישי שלכם נשאב מבלי ידיעתכם.