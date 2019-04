הטעיות המחירים ברשתות הפארם: מדי יום הרשתות מתחרות על ליבו וכמובן על כיסו של כל צרכן, ומסתבר שבשוק שמגלגל כ-9 מיליארד שקל בשנה - כל הדרכים כשרות. בימים האחרונים התלווינו עם מצלמה נסתרת לפשיטה של הרשות להגנת הצרכן על רשתות הפארם הגדולות בישראל: סופר פארם, be ואפריל. הממצאים היו מחפירים: חיובים מיותרים, מחירים מטעים ומבצעים פיקטיביים שלא באמת קיימים. לסיפורים הכי מעניינים והכי חמים – הצטרפו לפייסבוק שלנו רשתות הפארם מוכרות לנו פרסומות מושקעות, חוברות עם שוברים, סניפים מוארים ומגוון רחב של מוצרים במחירים אטרקטיביים. הכל כדי להקנות את חווית הקניה האולטימטיבית. המצלמה הנסתרת שלנו תיעדה את אחת ההטעיות בקופה. סניף סופר פארם | צילום: Moshe Shai/FLASH90 כשהקופאית עשתה את חשבון הסופי התגלה פער משמעותי בין המחיר שהובטח על המדף לבין המחיר שנגבה - כמובן לרעת הצרכן. סופר פארם חייבו ב-60 שקלים יותר בממוצע, וזה רק בקנייה אחת. ברשת אפריל התרחשה הטעייה דומה - בחשבון הסופי המוצרים שרכשנו עלו בממוצע כ-40 שקלים יותר מהמחיר שהובטח לנו - ללא שום הצדקה. סניף של רשת אפריל | צילום: החדשות הרשת האחרונה שנבדקה היא רשת הפארם החדשה יחסית, be. לפני כחצי שנה - שופרסל רכשה את ניו פארם ומיתגה מחדש את הרשת עם שם שונה והבטחה: להיות הרשת הזולה ביותר. אלא שגם במקרה הזה ההבטחה למחירים נמוכים נשארת על המדף. בקופה מחייבים את חוקרי הרשות להגנת הצרכן בממוצע של כ- 100 שקל יותר ממה שנדרש. מחר ישודר הפרק ה-2 בפרויקט המיוחד, וייחשפו התגובות המפתיעות של מנהלי הסניף ואת הדירוג הסופי - איזו רשת זכתה בתואר המפוקפק: "הרשת שהכי מטעה צרכנים". מרשת BE נמסר בתגובה: "אנו נלמד את הליקויים ונטפל בהם בהקדם". מרשת סופר פארם נמסר בתגובה: "הרשת פועלת על פי חוק ומייחסת חשיבות גבוהה ביותר לאיכות השירות וחוויית הקנייה ולאמון של הלקוחות ברשת. אנחנו נמצאים בקשר עם הרשות להגנת הצרכן בנוגע לבדיקה הספציפית ונמשיך לעבוד בשיתוף פעולה פורה עם הרשות כפי שעשינו עד כה על מנת להבטיח כי לקוחותינו מקבלים את השירות הטוב ביותר". מרשת אפריל נמסר בתגובה: "טרם קבלנו כל מסמך רשמי בנושא ועם קבלתו נבחן את הטענות. חברת אפריל משקיעה משאבים גדולים ביישום הוראות החוק, וככל שנפלה טעות נקודתית נדאג לטפל בה. לגבי התנהלות מנהל הסניף, הרשת ידועה כנותנת שרות איכותי ומקצועית. אנו נלמד את הטענות לעומקן ונפעל בהתאם". {title}





