לאחר הכרזתו של אילון מאסק על הקמת מפלגה חדשה בשם אמריקה ביום שבת, החברים הכי טובים לשעבר ממשיכים להתקוטט ברשתות החברתיות של שניהם - X של מאסק ו-Truth Social של נשיא ארה"ב, דונלד טראמפ.

נשיא ארה"ב תקף את תוכניתו של המולטי־מיליארדר להקים מפלגה פוליטית חדשה. "אני חושב שזה מגוחך להקים מפלגה שלישית", אמר טראמפ לכתבים ביום ראשון לפני שהמריא במטוס האייר פורס 1. "תמיד היה כאן משטר דו־מפלגתי, ואני חושב שהקמת מפלגה שלישית רק מוסיפה לבלבול".

מאסק, שהעלה את הרעיון במשך שבועות, פרסם בסוף השבוע ברשת X כי הקים את "מפלגת אמריקה" כדי לקרוא תיגר על ה"יוניפארטי" – המפלגה המאוחדת של רפובליקנים ודמוקרטים, לדבריו.

The America Party is needed to fight the Republican/Democrat Uniparty https://t.co/fEqDuddOoI — Elon Musk (@elonmusk) July 6, 2025

ביום ראשון הבהיר מאסק כי אף שהמפלגה החדשה עשויה לתמוך בעתיד במועמד לנשיאות, אך "המיקוד ב־12 החודשים הקרובים יהיה בבית הנבחרים ובסנאט".

טראמפ ומאסק היו בעבר בעלי ברית קרובים, כאשר מנכ"ל טסלה עמד בראש "המשרד לייעול ממשלתי" (Doge), שתפקידו היה לסייע בקיצוץ ההוצאות הפדרליות. יחד עם זאת, מאסק הרבה לבקר את מדיניות הממשל שתוביל בסופו של דבר לגידול בחוב הלאומי.

גם טראמפ פרסם ביום ראשון פוסט בפלטפורמת Truth Social שתוקף את מאסק וכתב: "עצוב לי לראות את אילון מאסק יוצא לחלוטין משליטה, והופך בפועל לרכבת שירדה מהפסים במהלך חמישה השבועות האחרונים. הוא אפילו רוצה להקים מפלגה פוליטית שלישית, למרות שלעולם לא הייתה הצלחה למפלגות כאלה בארה"ב - המערכת פשוט לא בנויה לזה. הדבר היחיד שמפלגות שלישיות טובות בו הוא יצירת הפרעה מוחלטת וכאוס, ויש לנו מספיק מזה מצד הדמוקרטים הרדיקליים, שאיבדו את הביטחון – ואת השפיות! הרפובליקנים, לעומת זאת, הם 'מכונה' משומנת, שרק עכשיו העבירה את החוק הגדול ביותר מסוגו בתולדות המדינה".

בהמשך התייחס למחלוקת עם מאסק, הבעלים של חברת טסלה, סביב "חובת רכבים חשמליים" (EV Mandate), מדיניות רגולטורית שמטרתה להוביל את שוק הרכב בארה"ב לעבר רכבים חשמליים תוך הטלת דרישות מחייבות, שאליה טראמפ מתנגד. הנשיא טען כי מדובר במהלך שהיה "מאלץ את כולם לרכוש רכב חשמלי בתוך פרק זמן קצר".

תוכנית המיסים וההוצאות (tax and spending plan) של הנשיא, שאושרה ונחתמה ב-4 ביולי, ביטלה את ההטבות במס לרכבים חשמליים. הנשיא הוסיף שהתנגד ליוזמתו של מאסק לחובת רכבים חשמליים כבר מההתחלה, והסביר את הסיבות להשמטת הסעיף הזה מהחוק החדש.

כך כתב: "החוק הזה מצוין, אך לצערו של אילון – הוא מבטל את חובת הרכבים החשמליים המגוחכת, שהייתה מאלצת את כולם לקנות רכב חשמלי בפרק זמן קצר. התנגדתי לכך בתוקף מההתחלה. עכשיו מותר לאנשים לקנות מה שהם רוצים – רכבים עם מנוע בנזין, היברידיים (שמצליחים מאוד), או טכנולוגיות חדשות כשאלו יגיעו. אין יותר חובת רכבים חשמליים. ניהלתי קמפיין על זה במשך שנתיים, וכשמאסק נתן לי את תמיכתו המוחלטת והחד־משמעית, שאלתי אותו אם הוא מודע לכך שאני הולך לבטל את חובת הרכבים החשמליים – זה הופיע בכל נאום שלי. הוא אמר שאין לו בעיה עם זה – וזה הפתיע אותי מאוד!", כתב טראמפ.

החוק שעבר כולל הגדלת תקציבים לביטחון גבולות, הגנה וייצור אנרגיה – לצד קיצוצים שנויים במחלוקת בתוכניות בריאות וסיוע במזון.

בתגובה לדברים, דייב לי, אחד ממובילי הדעה שמזוהים עם מאסק, צייץ: "הייתי מתפוצץ מעצבים אם הייתי אילון. תארו לכם שאתם הולכים על כל הקופה, מקבלים אינספור איומים על החיים, החברות שלכם תחת מתקפה, אבל אתם ממשיכים במשימה – לחתוך עלויות – מתוך תחושת שליחות להציל את המדינה... ואז כל העבודה הזו נזרקת לפח בגלל חוק הוצאות שמגדיל את הגירעון ומעלה את תקרת החוב ב־5 טריליון דולר. ואז מגלים שבעוד שנתיים יצטרכו להעלות שוב את התקרה. ואז הנשיא אומר שאתה 'רכבת שיצאה משליטה'. ואי אפשר אפילו להגיב לזה. אי אפשר להמציא דבר כזה".

מאסק הגיב לו: "מה לעזאזל הייתה בכלל המטרה של @DOGE אם הוא פשוט הולך להגדיל את החוב ב־5 טריליון דולר??"

What the heck was the point of @DOGE if he’s just going to increase the debt by $5 trillion?? — Elon Musk (@elonmusk) July 6, 2025

ובהמשך צייץ בתגובה לדבריו של טראמפ ועקץ את הרשת החברתית שבבעלות הנשיא: "מה זה Truth Social?" ובהמשך הוסיף: "מעולם לא שמעתי על זה".

What’s Truth Social? — Elon Musk (@elonmusk) July 6, 2025

אם כל זה לא מספיק, מאסק חוזר להדהד את תאוריית הקונספירציה לגבי טראמפ וג'פרי אפשטיין. למי שלא זוכר בעימות הראשון בין המיליארדר לנשיא, טען מנכ"ל טסלה שטראמפ נמצא במסמכי אפשטיין הסודיים ולכן הם לא יצאו לציבור הרחב - טענה שלאחר מכן הצטער עליה ואף מחק את הציוץ. בשעה האחרונה הוא העלה ציוץ שמרמז שוב על הפרשה.

What’s the time? Oh look, it’s no-one-has-been-arrested-o’clock again … pic.twitter.com/CO9xJz68Tf — Elon Musk (@elonmusk) July 7, 2025

אתמול בערב פרסם ה-FBI הודעה לפיה בסרטונים מבית הכלא לא נראה אף אדם נכנס לתאו של אפשטיין לפני התאבדותו, ובנוסף טענו שאין "רשימת לקוחות" של מפורסמים כפי שהקונספירטורים, חלקם תומכי טראמפ, אהבו לפנטז עליה. כעת מאסק מעלה ציוץ שבו כתב: "תראו, שוב לא עצרו אף אחד בפרשת אפשטיין".