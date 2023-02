על רקע נאום הפשרה של הנשיא הרצוג, ארגוני המחאה משביתים היום (שני) חלקים נרחבים מהמשק. פעילי מחאה כבר הגיעו להפגין מחוץ לביתו של השר יצחק וסרלאוף מעוצמה יהודית נגד ההתקדמות בחקיקת הרפורמה, אחרים חסמו לתנועה את כביש 1 לכיוון נתב"ג. N12 עם הלו"ז, הפקקים וכל האירועים והעדכונים.

חסימות כביש אחד

עדיין לא ניתן לקבוע בוודאות כמה ישראלים שובתים בפועל, אך לפי סקר שנערך עבור "אולפן שישי" - כחמישית מהישראלים תיכננו לשבש את יום העבודה שלהם במחאה על הרפורמה המשפטית. חלק ממקומות העבודה סוגרים את שעריהם כאות מחאה, חלק מאפשרים לעובדים שרוצים בכך לא לעבוד על חשבון המעסיק, ואחרים מאפשרים לעובדים לשבות רק על חשבון ימי החופש שלהם.

הפגנה מחוץ לביתו של השר וסרלאוף, הבוקר

כביש 1 לכיוון נתב"ג נחסם לתנועה ע"י המפגינים

אירועי המחאה החלו כבר הבוקר, בהפגנה של כ-20 פעילים מחוץ לביתו של השר וסרלאוף בשכונת שפירא בתל אביב - שם הם חסמו את היציאה מהבית. "הגענו היום לביתו של השר וסרלאוף ממפלגת עצמה יהודית הכהניסטית כדי להבהיר שההפיכה המשטרית לא תעבור", נמסר מטעם המוחים. מפגינים אחרים חסמו את התנועה ליד נתב"ג.

בשביתה משתתפים לפי מארגני המחאה למעלה מ-300 חברות הייטק, ועוד עסקים קטנים ובינוניים רבים, שאפשרו לעובדים שמעוניינים בכך לשבות, כל אחד במדיניות אחרת. בין החברות ניתן למצוא את למונייד, נטורל אינטלג'נס, איירון סורס, Wiz, טריגו, אמדוקס ועוד מאות. אירוע השיא צפוי להיות מחוץ לכנסת בירושלים. החל מהשעה 12:00 מתכוונים להתאסף המוחים בירושלים, זאת בשעה שבמשכן יחלו הדיונים וההצבעות על חלק מחוקי הרפורמה.

על אף שהמגזר הציבורי לא אמור לשבות, בין המוחים ישנם גם עובדי רשויות מקומיות, אוניברסיטאות, משרדי אדריכלות ומשרדי עורכי דין, והם צפויים להגיע מכל אזורי הארץ. גם עסקים קטנים הודיעו שיצטרפו להשבתה ולא יפעלו. מסעדות מוכרות בתל אביב, כמו אוזריה, אה לה רמפה, האחים וקבוצת We like you too פרסמו ברשתות שהם סוגרות את שעריהן ליום אחד, וישתתפו בהפגנה. עסקים נוספים הודיעו שיסגרו את הפעילות על מנת לעלות לירושלים ולהשתתף בהפגנה, אך יש גם עסקים רבים שהבהירו שיישארו פתוחים.

מי לא משתתף בהשבתה?

ארגוני העובדים במגזר הציבורי ובראשם הסתדרות העובדים בראשות ארנון בר-דוד, לא הצטרפו לשביתה. לאחר נאומו של נשיא המדינה, יצחק הרצוג, מסר בר-דוד: "קורא לכל אזרחי להתאחד מאחורי דבריו של הנשיא. בואו נעצור לפני שהשסע הפוליטי יפרק את החברה הישראלית לגורמים". לפיכך מרבית עובדי המגזר הציבורי לא צפויים לשבות, בהם מורים ואנשי מערכת הביטחון. לפי הבהרה שהוציא הממונה על השכר, עובדי המגזר הציבורי לא יהיו זכאים לתשלום עבור יום העבודה, אלא אם אושר להם מראש יום חופש או שיצהירו על יום מחלה.

גם שר החינוך הבהיר אתמול בתדרוך כתבים כי מורים שישבתו לא יהיו זכאים לשכר, וכי תלמידים שייעדרו מהלימודים - לא יזכו להחסרה מוצדקת. עשרות בתי ספר בתל אביב ובמרכז הודיעו כי יכירו ביום ההפגנה כחיסור מוצדק, ובאוניברסיטאות תל אביב, העברית וחיפה הודיעו כי יאפשרו לסטודנטים שיחסירו בחינות מועד חלופי. בנוסף מנהלי חברות ואנשי עסקים קראו למורים לשבות, והבטיחו לפצות אותם על שכרם.

לו"ז ההפגנה

כבר בשעה 06:00 בבוקר מפגינים חסמו את כביש 1 באזור נתב"ג והחל מ-8:00 יצאו הסעות לכיוון ירושלים. בשעה 8:30 בבוקר צפויים להתחיל עומסים ברכבות ובאוטובוסים המגיעים לירושלים. למרות הצפי להגעה של עשרות אלפי מפגינים לירושלים, ואולי אף יותר, במשרד התחבורה לא הורו לחברות האוטובוסים ולרכבת לתגבר את השירות לבירה.

על מנת להגביר את הגעת המוחים, חברות ההייטק, האגודה למען הלהט"ב ואפילו הסגל האקדמי ארגוני הסעות מאזור המרכז ומשאר אזורי הארץ. בחברות ההייטק לבדן ארגנו 50 אוטובסים מלאים שמתוכננים להגיע למוקד בירושלים. במקביל, הפגנות מתוכננות בערים הגדולות, וכך גם שיירות שישבשו את התנועה באזורים שונים.

בשעה 10:00 מתכננים המפגינים "תפילה המונית להצלת הדמוקרטיה", בהשתתפות דתיים וחילונים, ברחבת הכותל וב-12:00 יתכנסו להפגנה המרכזית מול הכנסת במקביל להצבעות הראשונות על חוקים מהרפורמה. עומסי תנועה כבדים צפויים בכל הבירה ובדרך אליה בכל שעות הבוקר. במקביל, בשכונות צפון מערב תל אביב תסע בבוקר שיירת מחאה לעבר נמיר, ושיירות לירושלים יצאו מטבעון, גלילות, שהם, ראש העין, ראשון לציון, ומוקדים נוספים.