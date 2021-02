ברקע הירידה בשיעור המתחסנים בחברה הישראלית בימים האחרונים, לצד ההבנה שבלי התחסנות גורפת המשבר עוד רחוק מלהסתיים, חברות שונות החליטו לתמרץ בעצמן את עובדיהן להתחסן - בצורת מענק כספי, ימי חופש או תרומה בשם העובדים.

רשת מרכזי ביג כבר הודיעה על הצעד השנוי במחלוקת לפיו החל מה-15 במרץ לא יורשו להיכנס למשרדי החברה בהרצליה אנשים לא מחוסנים - כולל ספקים, עובדים ואורחים. לצד זה ישנן גם חברות שהחליטו לנקוט רק בשיטת ה"גזר", כמו קבוצת המסעדות we like you too (נורדיניו, קפה נורדוי, קפה הבימה, הקפה בבן גוריון, Gdburger) שהודיעה שתעניק 300 שקלים לכל עובד שיציג תעודת חיסון. חברת סוויס סיסטם (רשת מערכות שינה) תעניק בונוס של 500 שקלים לעובדי החברה שיתחסנו, ואפילו צירפה יום חופש על חשבון החברה ביום החיסון.

בקבוצת פלאפון, yes ובזק בינלאומי הודיעו על שיתוף פעולה עם ארגון "לתת", שבמסגרתו יתרמו ארוחה חמה על כל אחד מ-4,000 עובדי החברה שיתחסנו. בעיריית גבעתיים מציעים הנחה בארנונה לכל משפחה שהתחסנה.

גם בפורום ראשי המסחר בישראל הודיעו מוקדם יותר היום (שני) על צעד שמטרתו המוצהרת היא עידוד הציבור להתחסן. החל מיום חמישי הקרוב, הפתיחה של העסקים, המסעדות, השווקים והקניונים תהיה לפי כללי התו הסגול, וכניסת העובדים והלקוחות תתאפשר רק במקרים אם מדובר באנשים מתחת לגיל 60 שקיבלו את מנת החיסון הראשונה, באנשים מעל גיל 60 אחרי מנת החיסון השנייה, במחלימים מקורונה, בבעלי תוצאת בדיקת קורונה שלילית בתוקף של 72 שעות וכן בילדים מתחת לגיל 16.